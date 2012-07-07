درآمدهای مالیاتی سیستان و بلوچستان 165 میلیارد تومان پیش بینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شیخ اسدی اظهار داشت: مودیان فرصت دارند تا پایان تیرماه جهت برخورداری از معافیت ‌های پیش بینی شده در قانون برای تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

وی گفت: صاحبان مشاغل باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 90 را با درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی به همراه تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به صورت حضوری یا پستی به واحدهای امور مالیاتی سیستان و بلوچستان تسلیم نمایند.

وی افزود: برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند، حداقل 30درصد مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و بقیه در هفت قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 91 تقسیط می شود.

مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: برای سایر مودیان حداقل 50درصد مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و بقیه در پنج قسط مساوی ماهانه تا پایان آذرماه 91 تقسیط می‌ شود.

وی همچنین گفت: درآمد وصولی مالیات برارزش افزوده نقش مهمی در توسعه عمران شهری و افزایش فضاهای سبز دارد.

وی افزود: از سال 87 تاکنون با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نزدیک 20 میلیارد تومان به حساب شهرداری های استان واریز شده است.

شیخ اسدی اظهار داشت: مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که تاکنون ثبت نام نکرده اند، می توانند حداکثر تا پایان شهریور ماه امسال ثبت نام و اظهارنامه مربوطه را ارائه نمایند.