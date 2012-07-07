2600 بازدید از واحدهای صنفی تنگستان صورت گرفت

حسین مجدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور جلوگیری از تخلف واحدهای صنفی در سطح شهرستان تنگستان اقدامات بسیار مهمی انجام شده که می‌توان به بازرسی‌های متعدد از اصناف مختلف در سطح شهرستان اشاره کرد.

وی به اهداف انجام این بازرسی‌ها اشاره کرد و بیان داشت: این بازرسی‌ها که در راستای نظارت و کنترل بازار صورت گرفته است که امیدواریم با بازرسی‌های منظمی که صورت گرفته به اهداف خود دست یابیم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تنگستان ادامه داد: این بازرسی‌ها به منظور جلوگیری از گرانفروشی، تخلف وعدم درج قیمت با همکاری بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت تنگستان ، مدیریت بازرسی و نظارت اصناف و همچنین ناظرین افتخاری به‌عمل آمده است.

وی به نقش مهم این بازرسی‌ها در کنترل بازار اشاره کرد و بیان داشت: در این بازرسی‌ها که به صورت محسوس و نامحسوس انجام شد، 119فقره تخلف شناسایی شده و در این راستا پرونده‌ای به ارزش 19 میلیون ریال برای واحدهای صنفی تشکیل و متخلفان به مراجع قضایی ذیربط معرفی شدند.

مجدنیا با اشاره به کیفی بودن سطح پرونده‌های تخلف و رصد کامل تخلفات اقتصادی توسط بازرسان این شهرستان گفت: در سال91 در واحدهای صنفی 119 فقره تخلف شناسایی شد که پرونده‌های متشکله دارای ارزش ریالی 19میلیون و 714 هزار ریال است.

وی اضافه کرد: سامانه پیام‌گیر تلفن124 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تنگستان آماده دریافت، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی است و شهروندان می‌توانند با مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را برای پیگیری اعلام کنند.