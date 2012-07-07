دفاتر حقوقی در دستگاه های اجرایی لرستان تقویت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر شنبه در اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی لرستان با تاکید بر کارهای علمی و کارشناسی اظهار داشت: به طور حتم با برنامه ریزی علمی و کارشناسی میزان موفقیت ها در کارها بیشتر خواهد شد.

وی با تاکید بر تقویت دفاتر حقوقی در دستگاه های اجرایی استان لرستان عنوان کرد: این حوزه باید با اقدامات علمی و کارشناسی در سطح دستگاههای اجرایی تقویت شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه در حال حاضر کاستی های فروانی در این زمینه وجود دارد، بیان داشت: در این رابطه استان هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد.

دهمرده تصریح کرد: در حال حاضر این ضعف در لرستان و به خصوص دستگاه های دولتی فراوان است و باید توسط متولیان امر برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای حقوقی دستگاههای دولتی به موقع در رابطه با مشکلات حقوقی ورود پیدا نمی کنند، تصریح کرد: این واحدها زمانی ورود پیدا می کنند که مشکلات فروانی به وجود آمده و باید برای رفع آنها زمان بیشتری صرف می شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه اگر این واحدهای حقوقی در دستگاه های اجرایی تقویت شوند سرمایه گذاری مطلوبی در استان صورت می گیرد، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر پرونده های فروانی در دستگاههای اجرایی وجود دارد که باید توسط دفاتر حقوقی به موقع رسیدگی و مشکلات آنها برطرف شود.