تشدید کنترل مواد غذایی تولیدی در اردبیل/بیماری در کمین مصرف کننده

فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی موظف است مراکز تولید مواد غذایی را از نظر رسوبات شیمیایی کنترل کرده و در صورت مغایرت با سلامت مردم اقدام قانونی به عمل آورد.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده از مصرف مواد فرآوری شده و افزودنی در سالهای اخیر افزود: مواد فرآوری شده ای که به مواد غذایی اضافه می شود در بعضی موارد باعث بروز بیماریهای غیر واگیر و صعب العلاج شده که پیشگیری از گسترش این موضوع به عهده دانشگاه علوم پزشکی است.

پورفرضی تصریح کرد: در بازدیدهای مکرر از واحدهای تولید مواد غذایی در صورتی که موارد تخلف از قانون مشاهده شود با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

وی کنترل مواد غذایی، تحقیقات مستمر، کنترل تولیدات کشاورزی از نظر سموم کشاورزی و کنترل سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی را از جمله سرفصلهای اجرایی در طرح تشدید کنترل تولید مواد غذایی در این استان عنوان کرد.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نظارتی که بر روی مواد غذایی و تولید آن انجام می شود در راستای بهبود کیفی مواد غذایی برای زندگی سالمتر شهروندان است.

راه اندازی سامانه پایش تولیدات غذایی

وی همچنین یکی از سیاستهای مهم کشوری در راستای بهبود سلامت تولیدات غذایی را راه اندازی سامانه پایش عنوان کرد و یادآور شد: نظارت بر مواد غذایی و دارویی با ایجاد سامانه پایش کشوری در راستای حمایت از تولید کننده ها انجام خواهد شد.

پورفرضی عنوان کرد: ایجاد این سامانه یکی از تحولات دولت الکترونیک بوده و با ارتقا ایمنی و سلامت جامعه به جمع بندی کلیه اطلاعات تولید مواد غذایی، دارویی و آرایشی در سراسر کشور خواهد پرداخت.

وی در توضیح این طرح متذکر شد: در این سامانه اطلاعات و مشخصات تمامی تولیدات کشور در حوزه غذا، دارو، آرایشی بهداشتی، تجهیزات و مشخصات کلیه محصولات صادراتی و وارداتی ثبت می شود.

این مسئول افزود: در این سامانه نتایج و پاسخهای آزمایشگاهی در سراسر کشور مربوط به غذا و داروی استانها ثبت و با جمع آوری آن در بانک اطلاعات می توان نسبت به پردازش و سیاست گذاری دقیق تر در راستای سلامتی مردم اقداماتی را انجام داد.

پور فرضی در پاسخ به تاثیرات اجرای این طرح عنوان کرد: معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مرکز ثبت بیماریهای این وزرات خانه همکاری نزدیک دارد و می توان با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده اقداماتی را در راستای پیشگیری از بیماریهای ناخواسته و صعب العلاج تدارک دید.

95 درصد روند اجرایی طرح پایش به استانها واگذار شد

وی با اشاره به اختیارات 95 درصدی اجرای این طرح به مدیران استانی متذکر شد: با تفویض اختیار صورت گرفته سرعت اجرای این طرح گسترش یافته و با توجه به اطلاع مدیران استانی از مشکلات حیطه مدیریت خود اطلاعات با دقت بیشتری ثبت خواهد شد.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان با یادآوری راه اندازی مرکز تحقیقات عسل در اردبیل تاکید کرد: با توجه به اینکه اردبیل در تولید عسل بیشترین سهم را در کشور دارا است با راه اندازی این مرکز تمامی مجوزها برای صادرات این محصول از طریق این مرکز واگذار می شود.