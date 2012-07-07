به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی با اشاره به اهمیت امامزادگان و مساجد در سطح جامعه اظهار داشت: از جمله دلایل اصلی برای راهیابی و دستیابی به معنویت و ارتباط با خداوند متعال برای هر مسلمان مکان و شرایط موجود در آن مکان بوده و اماکن مذهبی و دینی جزو اعتقادات همه ما است می توانیم در این اماکن با معبود خود ارتباط برقرار کنیم.

وی افزود: فراهم کردن زمینه لازم برای قرب الهی نیاز به همت و تلاش همه جانبه دارد و بویژه بخواهیم نسل جوان و نوجوان را به مساجد و اماکن مذهبی و امامزاده ها سوق دهیم باید فضای لازم در این اماکن بهتر و به روز باشد.

مدیر کل اوقاف مازندران گفت: برای امر بازسازی، احداث، تعمیر و مرمت و تجهیز این اماکن در سال گذشته بیش از 97 میلیارد ریال از سوی این اداره کل در اختیار امامزادگان و مساجد و حسینیه و مصلی ها قرار گرفته و مساعدت شده است.

سهرابی افزود: این اعتبارات در سال 90 در مجموع به هزار و 863 مسجد، 707 امامزاده و بقعه متبرکه، 216 حسینیه و 82 حوزه علمیه، فاطمیه و مصلی پرداخت شده است.

وی اظهار داشت با توجه به اینکه مازندران دارای بیش از چهار هزار و 400 مسجد، هزار و 300 امامزاده و سه هزار و 700 اماکن مذهبی بوده نیاز به اعتبارات بیشتری دارد.