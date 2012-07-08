عرضه نانو فیلتری برای حذف میکروب و باکتریهای مضر از آب

مهندس حمیدرضا نایبی- کارشناس تجاری سازی و انتقال فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این طرح افزود: فیلتر تولید شده با استفاه از نانو ذرات نقره است که با قرار گرفتن در داخل فیلتر به صورت کاتالیست عمل می کند و قادر است به سرعت آلاینده ها آب را جذب کند.

وی با بیان اینکه این نانو فیلتر قادر به جذب باکتریها و میکروبهای غیر مفید از منابع آب است، اظهار داشت: علاوه بر این فیلتر طراحی شده قادر است سختی های آب که برای انسان و دام مضر را با سرعت بالا جذب کند.



نایبی فیلتر عرضه شده از سوی پارک فناوری دانشگاه تهران را قابل استفاده در دامداریها، شهرکها و مجتمع های مسکونی و استخرها دانست و یادآور شد: این فیلتر در ورودیهای اصلی آب مجتمع های بیمارستانی و مسکونی و یا دامداریها و مراکز صنعتی قرار می گیرد و عوامل آلاینده آب را جذب و جداسازی می کند.



کارشناس تجاری سازی و انتقال فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به مزیت های این فیلتر اشاره کرد و ادامه داد: آزمایشهای متعددی که از این فیلتر انجام شد نشان داد که هیچ اثرات مضری بر روی سلامت انسان ندارد. این نتایج منجر به صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین انیستیتو پاستور برای این محصول دانش بنیان شد.



وی، ماندگاری بالای این فیلتر را از دیگر مزایای آن نام برد و خاطر نشان کرد: فیلتر عرضه شده به مدت یک سال قابل استفاده است.