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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

جاعل حرفه ای به خاله خود هم رحم نکرد

جاعل حرفه ای به خاله خود هم رحم نکرد

جاعل حرفه ای این بار به بهانه اجاره دادن خانه خاله خود، آنجا را با جعل اسناد 110 میلیون تومان فروخت و فرار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، 30 شهریور سال گذشته فردی با مراجعه به کلانتری 140 باغ فیض به مأموران گفت : فردی به نام مهدی غفارپور اقدام به فروش یک دستگاه آپارتمان در منطقه باغ فیض به من کرده و در زمان تنظیم مبایعه نامه مبلغ 110 میلیون تومان از من دریافت کرد اما در زمان انتقال سند مالکیت و عدم حضور ایشان در محضر، متوجه شدم که توسط این شخص مورد کلاهبرداری قرار گرفته ام .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه 22 دادسرای ناحیه 5 تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهر در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : چندی پیش برای خرید یک دستگاه آپارتمان در منطقه غرب تهران ، به یک بنگاه فروش ملک مراجعه کرده و پس از بررسی واحد های آپارتمانی تحت فروش اطلاع پیدا کردم که یک دستگاه آپارتمان با قیمت نسبتا مناسبی در شهرک نفت ـ واقع در اشرفی اصفهانی ـ برای فروش گذاشته شده است . زمانیکه برای خرید ملک با مالک آن قرار ملاقات گذاشتیم ، جوانی حدود 30 ساله به بنگاه مراجعه کرد و ضمن معرفی خود به هویت مهدی غفارپور مدعی شد که از صاحب اصلی ملک ، یک وکالت برای فروش آپارتمان در اختیار دارد که نهایتا پس از توافق بر سر قیمت و بازدید آپارتمان ، 30 خرداد مبلغ 110 میلیون تومان را در زمان تنظیم مبایعه نامه و به صورت نقد پرداخت کرده و قرار شد تا مابقی پول آپارتمان را نیز در داخل محضر و پس از انتقال سند مالکیت ، پرداخت کنم. اما هرچه 15 مرداد داخل محضر منتظر وی ماندم ، از او هیچ خبری نشد که پس از پیگیری و شناسایی مالک اصلی ملک اطلاع پیدا کردم که توسط مهدی غفارپور مورد کلاهبرداری قرار گرفته ام .

با توجه به اظهارات مالباخته ، کارآگاهان پس از شناسایی زن میانسالی به عنوان مالک اصلی آپارتمان ، به تحقیق از وی پرداختند . وی با تأکید بر این موضوع که به هیچ عنوان قصد فروش آپارتمان خود را نداشته و از موضوع فروش آپارتمان خود بی اطلاع بوده است ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : چندی پیش خواهر زاده ام به نام "امیر . ع" 31 ساله به بهانه اجاره دادن آپارتمان ، اقدام به گرفتن سند مالکیت آپارتمان از من کرد و پس از چند روز و پس از بازپس دادن سند آپارتمان مدعی شد که آپارتمان را به شخصی به نام مهدی غفارپور اجاره داده است .

با توجه به اظهارات مالباخته و همچنین صاحب اصلی آپارتمان در خصوص هویت مهدی غفارپور ، کارآگاهان که اطمینان داشتنند هویت مهدی غفارپور یک هویت جعلی است ، در ادامه تحقیقات و پس از مراجعه به بنگاه املاک محل فروش آپارتمان اطلاع پیدا کردند که متهم تحت تعقیب آنها در زمان مراجعه به بنگاه اقدام به ارائه سند مالکیت و همچنین وکالت فروش کرده که با بررسی این اسناد و مدارک ، مجعول بودن تمامی آنها مشخص شد .

با توجه به شیوه و شگرد استفاده شده در کلاهبرداری و تهیه اسناد جعلی ، کارآگاهان با احتمال سابقه دار بودن متهم و با بهره گیری از بانک اطلاعات پلیس ، به بررسی سوابق مجرمان سابقه دار در زمینه جعل اسناد و کلاهبرداری پرداخته و نهایتا موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام "امیررضا . ع" 31 ساله شدند که پیش از این و در سال 1386 به اتهام جعل اسناد مالیکت توسط پایگاه دوم پلیس آگاهی دستگیر و روانه زندان شده بود. مالباخته پس از مشاهده تصویر متهم بلافاصله وی را به هویت مهدی غفارپور و صاحب ملک نیز به هویت خواهر زاده خود مورد شناسایی قرار دادند .

با شناسایی هویت امیر رضا . ع و در ادامه تحقیقات از خاله متهم ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم پس از دریافت مبلغ 110 میلیون تومان متواری شده و هیچگونه آدرس و نشانی مشخصی نیز از مخفیگاه و یا محل سکونت وی وجود ندارد .

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه - رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام این خبر گفت : با توجه به شناسایی هویت متهم تحت تعقیب پایگاه دوم پلیس آگاهی و به جهت شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم ، دستور انتشار بدون پوشش چهره او از سوی بازپرس پرونده صادر شده است . از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص در اختیار دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 63957755 و 63957760 در اختیار کارآگاهان تیم مبارزه با کلاهبرداری پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

همچنین از سایر شکات و مالباختگان احتمالی نیز دعوت می شود تا جهت طرح و یا پیگیری شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی ـ خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1643994

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