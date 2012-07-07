جاعل حرفه ای به خاله خود هم رحم نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، 30 شهریور سال گذشته فردی با مراجعه به کلانتری 140 باغ فیض به مأموران گفت : فردی به نام مهدی غفارپور اقدام به فروش یک دستگاه آپارتمان در منطقه باغ فیض به من کرده و در زمان تنظیم مبایعه نامه مبلغ 110 میلیون تومان از من دریافت کرد اما در زمان انتقال سند مالکیت و عدم حضور ایشان در محضر، متوجه شدم که توسط این شخص مورد کلاهبرداری قرار گرفته ام .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه 22 دادسرای ناحیه 5 تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهر در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : چندی پیش برای خرید یک دستگاه آپارتمان در منطقه غرب تهران ، به یک بنگاه فروش ملک مراجعه کرده و پس از بررسی واحد های آپارتمانی تحت فروش اطلاع پیدا کردم که یک دستگاه آپارتمان با قیمت نسبتا مناسبی در شهرک نفت ـ واقع در اشرفی اصفهانی ـ برای فروش گذاشته شده است . زمانیکه برای خرید ملک با مالک آن قرار ملاقات گذاشتیم ، جوانی حدود 30 ساله به بنگاه مراجعه کرد و ضمن معرفی خود به هویت مهدی غفارپور مدعی شد که از صاحب اصلی ملک ، یک وکالت برای فروش آپارتمان در اختیار دارد که نهایتا پس از توافق بر سر قیمت و بازدید آپارتمان ، 30 خرداد مبلغ 110 میلیون تومان را در زمان تنظیم مبایعه نامه و به صورت نقد پرداخت کرده و قرار شد تا مابقی پول آپارتمان را نیز در داخل محضر و پس از انتقال سند مالکیت ، پرداخت کنم. اما هرچه 15 مرداد داخل محضر منتظر وی ماندم ، از او هیچ خبری نشد که پس از پیگیری و شناسایی مالک اصلی ملک اطلاع پیدا کردم که توسط مهدی غفارپور مورد کلاهبرداری قرار گرفته ام .

با توجه به اظهارات مالباخته ، کارآگاهان پس از شناسایی زن میانسالی به عنوان مالک اصلی آپارتمان ، به تحقیق از وی پرداختند . وی با تأکید بر این موضوع که به هیچ عنوان قصد فروش آپارتمان خود را نداشته و از موضوع فروش آپارتمان خود بی اطلاع بوده است ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : چندی پیش خواهر زاده ام به نام "امیر . ع" 31 ساله به بهانه اجاره دادن آپارتمان ، اقدام به گرفتن سند مالکیت آپارتمان از من کرد و پس از چند روز و پس از بازپس دادن سند آپارتمان مدعی شد که آپارتمان را به شخصی به نام مهدی غفارپور اجاره داده است .

با توجه به اظهارات مالباخته و همچنین صاحب اصلی آپارتمان در خصوص هویت مهدی غفارپور ، کارآگاهان که اطمینان داشتنند هویت مهدی غفارپور یک هویت جعلی است ، در ادامه تحقیقات و پس از مراجعه به بنگاه املاک محل فروش آپارتمان اطلاع پیدا کردند که متهم تحت تعقیب آنها در زمان مراجعه به بنگاه اقدام به ارائه سند مالکیت و همچنین وکالت فروش کرده که با بررسی این اسناد و مدارک ، مجعول بودن تمامی آنها مشخص شد .

با توجه به شیوه و شگرد استفاده شده در کلاهبرداری و تهیه اسناد جعلی ، کارآگاهان با احتمال سابقه دار بودن متهم و با بهره گیری از بانک اطلاعات پلیس ، به بررسی سوابق مجرمان سابقه دار در زمینه جعل اسناد و کلاهبرداری پرداخته و نهایتا موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام "امیررضا . ع" 31 ساله شدند که پیش از این و در سال 1386 به اتهام جعل اسناد مالیکت توسط پایگاه دوم پلیس آگاهی دستگیر و روانه زندان شده بود. مالباخته پس از مشاهده تصویر متهم بلافاصله وی را به هویت مهدی غفارپور و صاحب ملک نیز به هویت خواهر زاده خود مورد شناسایی قرار دادند .

با شناسایی هویت امیر رضا . ع و در ادامه تحقیقات از خاله متهم ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم پس از دریافت مبلغ 110 میلیون تومان متواری شده و هیچگونه آدرس و نشانی مشخصی نیز از مخفیگاه و یا محل سکونت وی وجود ندارد .

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه - رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام این خبر گفت : با توجه به شناسایی هویت متهم تحت تعقیب پایگاه دوم پلیس آگاهی و به جهت شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم ، دستور انتشار بدون پوشش چهره او از سوی بازپرس پرونده صادر شده است . از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص در اختیار دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 63957755 و 63957760 در اختیار کارآگاهان تیم مبارزه با کلاهبرداری پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

همچنین از سایر شکات و مالباختگان احتمالی نیز دعوت می شود تا جهت طرح و یا پیگیری شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی ـ خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.

