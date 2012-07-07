3 سمن برتر لرستان تجلیل شدند

حامد نظرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های هفته جوان در این استان اظهار داشت: به مناسبت هفته جوان از سه سازمان مردم نهاد در حوزه جوانان تقدیر به عمل آمد.

وی با اشاره به فعالیت این سه سازمان مردم نهاد در زمینه های فرهنگی، اعتقادی و مذهبی عنوان کرد: سمن شهید گندابی، انجمن یاری گران جوان و همچنین سمن حبیبة الرسول سازمان های مردم نهاد تقدیر شده در هفته جوان هستند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان غبارروبی گلزار شهدا، دیدار و تقدیر از جانبازان و مشارکت در برگزاری همایش "بین المللی الگوی اسلامی جوان ایرانی" را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد و ادامه داد: همچنین همزمان با این هفته از سه نفر از جوانان برتر دارای توانمندی های خاص تقدیر به عمل آمد.

نظرنیا همچنین از برگزاری محفل انس با قرآن به همت این معاونت خبر داد و بیان داشت: این مراسم شنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد حضرت ابوالفضل(ع) خرم آباد برگزار می شود.