به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، اين رزمايش معمولا هر ساله با شركت نظاميان آمريكايي و مصري برگزار مي شد كه در سالهاي اخير نيز برخي دولتهاي ديگر در آن شركت مي كردند.

اعلام لغو تمرينات آموزشي نظامي در پي گفتگوهاي احمد ماهر وزير امور خارجه مصر و جردن گراي كاردار سفارت آمريكا در قاهره اعلام شد.

اين در حالي است كه دلايل فني علت لغو اين مانور اعلام شده و كاردار آمريكا گفته است ، به دليل گرفتاري نظاميان آمريكايي در عراق و افغانستان و حالت آماده باش داخلي در آمريكا براي مقابله با تروريسم ، آمريكا نمي تواند در مانور امسال كه طبق موعد قبلي قرار بود ماه آينده برگزار شود ، شركت كند .

يك منبع مصري به الوطن گفت ، در نشست احمد ماهر و كاردار سفارت آمريكا در قاهره اين مساله مطرح شده است و لغو تمرينات نظامي اقدامي غير منتظره بود زيرا تماسهاي گسترده اي براي انجام آن در موعد مقرر در حال انجام بود.

اين منبع به تصميم گيريهاي آينده در مورد اين مانور و احتمال برگزاري آن در كشورهايي كه براي مشاركت در اين مانور اعلام آمادگي كرده اند، اشاره اي نكرد.

مانور مشترك آمريكا مصر موسوم به "ستاره درخشان" هر دو سال يك بار با شركت نيروهاي خارجي و مصري برگزار مي شد كه از نظر تعداد نيروهاي شركت كننده از جمله افسران و نيز تعداد كشورهاي شركت كننده ازبزرگترين مانورهاي نظامي قلمداد مي شود.

اين مانور قرار بود ماه آينده در صحراي غربي در منطقه اي نزديك به مرزهاي مصر و ليبي برگزار شود.