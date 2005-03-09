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۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۵۱

پروژه جديد "جيم كاويزل" شكل مي گيرد

"جيم كاويزل"، ايفاگر نقش مسيح درفيلم "مصيبتهاي مسيح" بزودي ايفاي نقش در پروژه جديدش را آغاز مي كند.

" جيم كاويزل "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" پروژه جديد اين هنرپيشه درزمره فيلمهاي مستقلي است كه بدون پشتوانه شركتهاي فيلمسازي بزرگ كليد مي خورد .
او در اين فيلم نقش يك مرد رمزآميزرا بازي مي كند با اين وجود جزييات بيشتري پيرامون فيلمنامه ذكرنشده است. ازديگربازيگران اين اثر مي توان به چهره هايي چون " گرگ كينير" ، "جوپانتوليانو" و"بريجيت مويناهان " اشاره كرد .
اين هنرپيشه خط مشي هنريش را با ايفاي نقش درفيلمهايي كه بابودجه اندكي ساخته مي شدند آغازكرد كه ازآن جمله مي توان به فيلم "ياد گاري" اشاره كرد، اما حضوراو درفيلم " مصيبتهاي مسيح " ساخته " مل گيبسون " بود كه شهرت و محبوبيت را برايش به ارمغان آورد.

کد مطلب 164400

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