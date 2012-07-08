  1. ورزش
۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۷:۲۵

جلالی در گفتگو با مهر:

فدراسیون فوتبال پیشنهادی به من نداده است/ می‌خواهم استراحت کنم

فدراسیون فوتبال پیشنهادی به من نداده است/ می‌خواهم استراحت کنم

سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال فولاد خوزستان در مورد مطرح شدن نامش به عنوان یکی از گزینه های حضور در تیم زیر 22 سال گفت: از فدراسیون فوتبال پیشنهادی برای همکاری نداشته‌ام و در حال حاضر می‌خواهم استراحت کنم.

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتشار خبری مبنی بر پیشنهاد فدراسیون فوتبال برای قبول مربیگری تیم ملی زیر 22 سال تصریح کرد: من از این موضوع بی خبرم و تازه از شما می‌شنوم. تا حالا چنین پیشنهادی مطرح نشده است و فدراسیون از من درخواستی نداشته است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر می‌خواهم استراحت کنم. مربیان تیم‌های لیگ برتری هم که مشخص شده‌اند و به همین خاطر فعلا برنامه‌ای برای مربیگری در فصل بعد ندارم.

جلالی همچنین در خصوص ارزیابی‌اش از مسابقات لیگ برتر در فصل آینده با توجه به فصل نقل و انتقالات، گفت: شاید باور نکنید، اما اطلاعات من از تیم‌ها و نقل و انتقالات خیلی محدود است. فقط تا حدودی در جریان اتفاقات پرسپولیس و سپاهان هستم. به این دلیل نمی‌توانم هیچ گونه ارزیابی‌ای از فصل آینده داشته باشم.

کد مطلب 1644002

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