مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتشار خبری مبنی بر پیشنهاد فدراسیون فوتبال برای قبول مربیگری تیم ملی زیر 22 سال تصریح کرد: من از این موضوع بی خبرم و تازه از شما میشنوم. تا حالا چنین پیشنهادی مطرح نشده است و فدراسیون از من درخواستی نداشته است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر میخواهم استراحت کنم. مربیان تیمهای لیگ برتری هم که مشخص شدهاند و به همین خاطر فعلا برنامهای برای مربیگری در فصل بعد ندارم.
جلالی همچنین در خصوص ارزیابیاش از مسابقات لیگ برتر در فصل آینده با توجه به فصل نقل و انتقالات، گفت: شاید باور نکنید، اما اطلاعات من از تیمها و نقل و انتقالات خیلی محدود است. فقط تا حدودی در جریان اتفاقات پرسپولیس و سپاهان هستم. به این دلیل نمیتوانم هیچ گونه ارزیابیای از فصل آینده داشته باشم.
نظر شما