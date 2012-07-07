صادرات زنجان به بیش از 119 میلیون دلار طی سه ماهه گذشته رسید

علیرضا صدیقی راد در گفتگوبا خبرنگار مهر ، صادرات از گمرگ استان در فروردین ماه سالجاری را 18 میلیون و700 هزاردلار عنوان کرد و افزود: این صادرات به لحاظ وزنی دوهزار و 5 تن و ارزشی 161درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین صادرات استان در این ماه به کشور ترکیه 12 میلیون دلار بوده و سیم وکابل ابهر صادرات به کشور ترکیه را داشته است .

سرپرست گمرک زنجان، صادرات در اردیبهشت ماه را 26 میلیون و 523 هزار دلار عنوان کرد و افزود : بیشترین صادرات به کشور ترکیه بوده و شرکت ایران ترانسفوصادرات محصول ترانسفورماتور داشته است .

صدیقی راد افزود: در خردادماه صادرات 19میلیون و 551 دلار بوده که از نظرارزشی 7 درصد کاهش و از نظر وزنی 25 درصد افزایش داشته است ومحصول شمش روی و شمش سرب صادر شده و بیشترین صادرات به کشور ترکیه بوده است .

وی افزود: گمرک استان زنجان رتبه 11را در کشور به خود اختصاص داده است .

سرپرست گمرک زنجان گفت: میزان صادرات ازگمرک زنجان از نظر ارزشی 70 درصد رشد داشته است.

