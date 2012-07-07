فضای کسب و کار در کشور معیوب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی پیش از ظهر شنبه در نشست مشترک مدیران ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ساری اظهار داشت: نامگذاریها نباید صرفا در حد شعار و برپایی همایش ها باشد بلکه باید در قالب فرمان قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی افزود: ریشه همه مباحث اقتصادی در کشور در مقوله تولید بوده و مادامی که فضای کسب و کار کشور معیوب باشد نمی توان برای تقویت تولید ملی برنامه ریزی کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه توسعه اشتغال و کارآفرینی در گذشته در حد شعاری بوده است، تصریح کرد: فضای کسب و کار به تسهیل و توسعه روابط نیاز دارد که اکنون معیوب است.

بابایی کارنامی با بیان اینکه خلا قوانین سبب ایجاد گیرهای اجرایی در فضای کسب و کار کشور شده است، یادآور شد: باید مجلس و نهادهای قانونگذاری فضایی مناسب برای کسب و کار در تولید ترسیم کنند.

وی با تاکید بر باور کردن و شکوفایی نهادهای خصوصی برای تقویت فضای کسب و کار در جامعه، اظهار داشت: در تعاملات با نهادهای مدنی، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تمام توان و پتانسیل خود مایه خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اینکه اکنون فضای کسب و کار در کشور منطقی مدیریت نمی شود، افزود: دلیلی ندارد در مازندران که دارای 11هزار تعاونی بوده و هفت هزار تعاونی آن راکد باشد که باید دلایل این عدم فعالیت واکاوی شود.

رئیس شورای اسلامی کار مازندران با بیان اینکه منابع و مصارف اعطای تسهیلات بانکی در استان در توازن نیست، اظهار داشت: در تولید گرفتاریهای زیادی داریم و کمیت تولید در استان می لنگد که باید تقویت شود.

بابایی کارنامی گفت: با هم اندیشی، تعامل و وحدت رویه می توانیم گامهای اساسی را در راستای فرمایشات سال جاری مقام معظم رهبری در حوزه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برداریم.