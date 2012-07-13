دروغگویی از بین برنده همه آثار تمدنی است

دکتر مسعود صفایی مقدم درمورد درغگویی در سیاست به خبرنگار مهر گفت: سیاست همچون تربیت و اخلاق، حوزه عمل است هرچند آن را به طور اخص مترادف با تنظیم نظام مند رفتار برای کسب قدرت، حفظ قدرت و توسعه قدرت دانسته اند. به هر حال از آنجا که سیاست حوزه عمل است با ارزش ها یا ارزش داوری ها عجین است. سیاست همچنین هرچند حوزه اعمال قدرت در سطوح کلان است ولی معمولا به عنوان زمینه لازم برای تربیت و ارتقای رشد فردی در نظر گرفته می شود. یعنی تلاشی است به منظور تمهید شرایط برای تحقق تربیت فرد، برای رشد و کمال فرد. و از این روست که می بینیم بسیاری از بزرگان که داعیه تربیت داشته اند به ناچار پا به عرصه سیاست گذاشته اند.

وی افزود: از افلاطون به این سو با ورود به حوزه سیاست با انگیزه های تربیتی مواجه بوده ایم. اما روشن است که همه کنشگران عرصه سیاست از چنین انگیزه های پاک و اخلاقی برخوردار نبوده اند. اخلاق مدارانی که وارد عرصه سیاست شده اند چون محور را اخلاق قرار داده اند هرگز برای رسیدن به قدرت یا حفظ و گسترش آن اصول اخلاقی خود را زیر پا نگذاشته اند. اما سیاست مدارانی که با انگیزه های غیر اخلاقی یا غیر تربیتی وارد عرصه قدرت شده اند منعی در زیرپا نهادن اصول اخلاقی نمی بینند. به عبارت دیگر، چنانچه کسانی کسب قدرت و یا حفظ و گسترش قدرت را برای خود یک وظیفه یا تکلیف بالذات قرار داده باشند و در شرایطی قرار بگیرند که اخلاقیون آن را شرایط دشوار می نامند یا شرایط تعارض وظایف، که فرد در آن شرایط انجام یک وظیفه را مستلزم عدم انجام یک وظیفه دیگر یا وظایف دیگر می داند به راحتی می تواند وظایف و تکالیفی را زیر پا بگذارد.

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: مهم آن است که قدرت فی نفسه برای کسانی ارزش می شود و آن هم ارزش اول. در آن صورت ذبح همه ارزش ها در پای قدرت برای این فرد مجاز می‏شود. لذا با مشاهده دقیق رفتار سیاسی سیاسیون و کالبدشکافی آن می‏توان روشن کرد که سیاست مداری فرد یا نظام عامل از کدامین سنخ است. اگر سیاستمداری و اعمال قدرت مستلزم زیر پا نهادن ارزش‏های مسلم اخلاقی است می‏توان گفت که این نوع سیاست‏مداری در راستای گسترش اخلاق و معنویت نیست و لذا اخلاقی نیست.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم تربیتی ابراز کرد: در این جا مایلم به این نکته اشاره کنم که ادیان الهی نیز همگی در پی رشد اخلاقی مردم بوده اند حالا چه موفق به تشکیل حکومت شده باشند چه نشده باشند. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. من برانگیخته شدم برای این که مکارم اخلاق را به کمال برسانم. به عبارت دیگر، هدف بعثت پیامبر ایجاد رستاخیز اخلاقی در جامعه بود بعد از آنکه صفات و ارزش‏های اخلاقی آن جامعه رو به افول نهاده بودند. به این معنا مذهب وسیله ای است برای ارتقای صفات اخلاقی جامعه. بر همین اساس می توان گفت میزان توفیق یا عدم توفیق مذهب را نه بر اساس کثرت پیروان بلکه بر حسب میزان توفیق یا عدم توفیق آن در ارتقای اخلاقی پیروان خود باید دید.

صفایی مقدم تصریح کرد: قضاوت در باره نهادهای دینی و حتی حکومت دینی هم چنین حکمی دارد. در راستای همین نگاه است که قرآن کریم کارکرد اصلی اعمال و مناسک دینی را ارتقای شخصیت اخلاقی عامل می داند. به عنوان مثال، در مورد به جا آوردن نماز که یکی از ویژگی های جدایی ناپذیر از حیات دینی است،‌ می‏فرماید: به درستیکه نماز انسان را از انجام اعمال بد و زشت باز می‏دارد. یعنی قابلیتی را در فرد ایجاد می کند که با اراده و آگاهانه از انجام بدی‏ها خودداری می‏کند، و لابد اگر چنین قابلیتی تحصیل نشد نماز آنگونه که مورد نظر بوده درک نشده و به جا آورده نشده است.

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: از سوی دیگر بنا به فرمایش معصوم دروغ در میان منکرات مفتاح همه منکرات است. امام حسن عسکری (ع) فرمود: اگر همه منکرات و بدی ها را در اتاقی جمع کنند کلید این اتاق دروغ است. پلیدی دروغ آنچنان است که گفته اند نخستین منکری که باید از خود دور کنی دروغ است. در همین رابطه حدیثی است که می گوید یکی از افراد خدمت پیامبر رسید و عرض کرد یا پیامبر من گرفتار چند کار زشت هستم، زنا، دروغگویی و بی نمازی. کدام را اول ترک کنم؟ پیامبر فرمود دروغ را.

این مدرس دانشگاه افزود: حال با این همه بدی که برای دروغ ذکر شده اگر عرصه سیاست به گونه ای رقم خورده باشد که توفیق در آن جز به دروغ امکان پذیر نباشد معلوم می شود که این عرصه در واقع انبانی است از بدی ها. و اگر مشاهده شد که کسی یا دولتی دروغ را به سهولت به خدمت می گیرد تا به راحتی به رتق و فتق امور بپردازد آشکارا در مسیر غیر دینی قدم بر می دارد. از آنجایی که اخلاق و همه ارزش های اخلاقی محصول عقلانیت است باید شیوه متمسکین به دروغ را علاوه بر غیر دینی بودن غیر عقلانی هم تلقی نمود. فرمایش مولا علی که فرمود هیچ عاقلی دروغ نمی گوید و هیچ مومنی هم زنا نمی کند، موید خاستگاه عقلانی اخلاق است.



عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز درپایان یادآور شد: بر همه اینها باید بیافزایم نظر توین بی مورخ شهیر که در تاریخ تمدن خود می گوید همه تمدن‏های بشری را که مطالعه نمودم به این نتیجه رسیدم که هیچ تمدنی از بین نرفت مگر به بیماری اخلاقی. این که تمدن مورد نظر عنوان دینی داشته باشد یا نداشته باشد تاثیری در نتیجه کار ندارد. آری حکم تاریخ چنین است که بیماری اخلاقی، و شاید در راس همه بیماری ها بیماری دروغگویی، از بین برنده همه آثار تمدنی است و این از جمله سنن الهی است که در آن تبدیل و تغییری نیست.