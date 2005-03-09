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۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۰۸

مدير كل كميته امداد خراسان رضوي در گفتگو با "مهر"اعلام كرد:

برپايي 360 پايگاه شور نيكوكاري در خراسان رضوي

مدير كل كميته امداد امام خميني خراسان رضوي گفت: 360 پايگاه شور نيكوكاري دراستان خراسان رضوي برپا مي گردد كه از اين تعداد 130 پايگاه در شهر مشهد مي باشد .

خادم الحسيني در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بيان اين مطلب گفت: امسال هشتمين سالي است كه مراسم با همكاري صداو سيماي خراسان و همچنين نيروي مقاومت بسيج برگزار مي گردد .

وي افزود: صدقات ، طرح اكرام ، وجوهات اماني و شرعي ، طرح بركت برنامه جشن نيكوكاري كه به مناسبت ايام محرم شور نيكوكاري خوانده مي شود كمكهاي مستقيم مردمي مي باشد .

وي خاطر نشان كرد : در سال 83،  3 ميليارد و 800 ميليون تومان كمكهاي مردمي از محل وجوهات اماني و صدقات دراختيار محرومين قرار گرفته است.

مدير كل كميته امداد خراسان رضوي گفت: كمكهاي مردمي در الويت اول دراختيار مددجويان تحت حمايت كميته امداد ، همچنين افرادي كه با تشخيص اين نهاد نيازمند شناخته مي شوند ، قرار مي گيرد.

کد مطلب 164402

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