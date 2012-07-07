به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس فرصت تعیین شده، طرح های مهر ماندگار باید تا پایان دولت دهم به بهره برداری رسد و این فرصت مناسبی است تا پرونده طولانی ترین پروژه مهر ماندگار گلستان بسته شود.

طرح های آبرسانی مینودشت، گالیکش و علی آبادکتول از جمله طرح های مهرماندگار حوزه آب و فاضلاب گلستان هستند.

علی اکبر علیمرادی مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان در این زمینه گفت: طرح‎های مهر ماندگار آب‎وفاضلاب گلستان تا پایان سال به بهره‎برداری می‎رسد.



وی با اشاره به اینکه 980 هزار نفر تحت پوشش خدمات آب‎وفاضلاب شهری گلستان هستند گفت: کل آب تولید شده در استان 3 هزار و 50 لیتر بر ثانیه است و میزان آب مورد نیاز3 هزار و 600 لیتر بر ثانیه که نشانگر این است که ما 550 لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم.



وی با اشاره به اینکه بالغ بر 94 درصد منابع آبی شرب استان از آب‎های زیر زمینی تصریح کرد: گلستان بالغ بریک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده و با توجه به ظرفیت آبی استان سرانه آب برای هر گلستانی یک هزار و 500 مترمکعب است در حالی که این سرانه برای هر ایرانی 2 هزار متر مکعب است.

چهار طرح مهرماندگار آبفا

علیمرادی با اشاره به اینکه چهار طرح مهر ماندگار در حوزه آب‎وفاضلاب شهری تعریف شده است افزود: از این تعداد، سه طرح مربوط به آبرسانی است که در شهرهای مینودشت، گالیکش و علی آباد اجرا می شوند.

مدیرعامل آبفا گلستان اظهار داشت: همچنین یک طرح نیز مربوط به بخش فاضلاب است که از 20 سال قبل شروع شد و امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به بخش سیستم فاضلاب شهری استان گفت: در دولت نهم و دهم توجه خاصی به حوزه فاضلاب شده و 130 میلیارد ریال در حوزه فاضلاب هر سال اعتبار و هزینه کرده ایم.

علیمرادی گفت: طرح فاضلاب شهری در چهار شهر در حال بهره برداری، چهار شهر در حال اجرا و در مابقی شهرها مطالعات آن در دست انجام است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان همچنین از واگذاری پنج هزار انشعاب در گرگان خبر داد و گفت: برای اجرای پروژه فاضلاب شهر گرگان نیازمند مشارکت مردمی هستیم.

وی پروژه فاضلاب گنبد را یکی از طرح‎های مهرماندگار دانست و یادآور شد: این پروژه به دلیل اهمیت زیست محیطی که برای استان دارد در ردیف پروژه‎های مهر ماندگار قرار گرفته است.

مدیرعامل آبفا گلستان با اشاره به اینکه هشت پیمانکار فاضلاب مشغول فعالیت هستند متذکر شد: امید داریم با توجه به اهمیت موضوع تا پایان سال مالی آینده بخش‎هایی را که مشکل فاضلاب وجود دارد بتوانیم به بهره‎برداری برسانیم.



وی با اشاره به اینکه استقبال مردم از طرح فاضلاب بسیار اهمیت دارد گفت: در شهر گرگان تاکنون یک هزار مشترک از انشعاب فاضلاب استفاده می‎کنند در حالی که ما این آمادگی را داریم که تا 30 هزار مشترک داشته باشیم.



وی یادآور شد: در شهر آزادشهر نیز 40 کیلومتر عملیات لوله گذاری فاضلاب و خط انتقال اجرا شده و با انتخاب پیمانکار در آینده نزدیک در این حوزه نیز شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.



علیمرادی با بیان اینکه پروژه فاضلاب علی‎آباد کتول و آق‎قلا در حال شبکه گذاری است اذعان کرد: در شهرهای دیگر نیز مطالعات زیست محیطی فاضلاب در دست اقدام است و برای بهتر به ثمر رساندن پروژه‎های فاضلاب در این راستا از توان بخش خصوصی استفاده می‎کنیم.