به گزارش خبرنگار مهر، شمس علی هادی زاده معلم ظهر شنبه در نشست مشترک روسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با نمایندگان بخش خصوصی مازندران در اتاق ساری اظهار داشت: تولیدکننده اکنون هیچ تضمینی برای سرمایه گذاری و ریسک های بالا ندارد.

وی افزود: تولیدکنندگان کشور اکنون از حداقل تضمین های قانونی در سر راه اعطای تسهیلات از سیستم بانکی و اجرایی برخوردار نیستند.

هادی زاده معلم با اشاره به اینکه دولت باید از کارگران به عنوان تضمین کنندگان واقعی تولیدکنندگان استفاده کند، تصریح کرد: باید به سراغ کارگر و کارآفرین و تقویت تولید برویم.

وی با بیان اینکه در بازار جدید تکنولوژی جای روابط را گرفته است، اظهار داشت: بزرگترین سرمایه تولیدکننده در این برهه از زمان نیروی انسانی بوده که باید آن را تقویت کرد.

وی با تاکید بر تقویت روحیه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جامعه کارگری و کارفرمایی استان، افزود: با تقویت این روحیه بسیاری از معضلات اجتماعی رفع خواهد شد.

هادی زاده معلم بیان داشت: باید با تقویت روحیه کارآفرینی، کارگر و وجدان کاری، در جهت تحقق منویان رهبری در سال تولید ملی برداریم.

احمد اصغری، نایب رئیس اتاق اکو ایران نیز با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی مشاور قانونی سه قوه اثرگذار اجرایی، مقننه و قضایی کشور است، اظهار داشت: باید مدیران مازندران از توان پارلمان بخش خصوصی در تقویت حوزه تولید استفاده کنند.

وی بیان داشت: هم اکنون 14 کرسی از 290 کرسی اتاق ایران متعلق به اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران و تشکل های زیر مجموعه اتاق است.