20 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام ولیزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: سالانه حمایتهای مختلفی ازخانوارهای زیر پوشش کمیته امداد میشود.
وی ، با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 هزار و 571 خانوار زیر پوشش کمیته امداد استان زنجان هستند، گفت: این خانوارها شامل جمعیتی بالغ بر40 هزار نفر است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان اظهار داشت: علاوه برمددجویان دائم کمیته امداد 50 هزار نفر نیز از خدمات این نهاد به صورت چند خدمتی و تک خدمتی بهرهمند میشوند.
ولیزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر 4 هزار و 367 دانشآموز ازحمایتهای کمیته امداد استان زنجان بهرهمند هستند، افزود:بیش از یک هزار دانشجو نیز از خدمات کمیته امداد استفاده میکنند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مدیریتی کمیته امداد استان زنجان افزود: در حال حاضر کمیته امداد استان زنجان دارای هفت مدیریت شهرستان است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره ) زنجان تاکید کرد: در سال جهاداقتصادی امسال نیز برنامههای این نهاد استمرار برنامههای سال گذشته است.
ولیزاده، با اشاره به برخی ازموفقیتهای کسب شده توسط کمیته امداد استان زنجان افزود: انتخاب کمیته امداد به عنوان دستگاه برتر در سال جهاد اقتصادی، انتخاب شدن به عنوان سه دستگاه برتر در بحث اقامه نماز و حجاب و عفاف و همچنین انتخاب شدن به عنوان سه دستگاه برتر در زمینه تکریم ارباب رجوع از جمله عناوین کسب شده توسط کمیته امداد استان زنجان در سال گذشته است.
وی یاد آور شد: یکی از برنامههای کمیته امداد حفظ کرامت انسانی مددجویان زیر پوشش این نهاد است و در این زمینه فرهنگ سازی مطلوبی در جامعه صورت گرفته است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره ) زنجان افزود: با اقدامات صورت گرفته و نقاط قابل تامل در کنار بهرهگیری از
ظرفیتهای استانی در حال حاضر جامعه هدف و مسئولان بیش از پیش با ادبیات توانمند سازی آشنا شدهاند.
ولیزاده با اشاره به وضعیت نیروهای فعال در کمیته امداد استان زنجان دربخش فرهنگی گفت: در حال حاضر 90 درصد از افراد فعال در بخش فرهنگی کمیته امداد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حوزه فرهنگی کمیته امداد با نفوذ ترین ابزار را زمینه رسوخ به لایههای خانواده دارد، افزود: نسل جوان تحت حمایت کمیته امداد قدرشناس خدمات کمیته امداد هستند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان گفت : با حمایتهای کمیته امداد و تلاشی که توسط خوددانشجویان و دانشآموزان صورت گرفته است، زمینه بروز و شکوفا شدن استعدادهای جوانان فراهم شده است.
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