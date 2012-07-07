به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی ظهر شنبه در نشست صمیمی نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس با رؤسای هیئت‌های ورزشی استان زنجان افزود: در حال حاضر استان زنجان نیازمند حمایت کارخانجات و شرکت های خصوصی از ورزش است.

وی ادامه داد: با کم‌ترین سرمایه باید شروع به فرهنگ‌سازی کنیم و نگذاریم دشمن با برنامه‌ریزی‌های دقیق و منسجم، جوانان ما را به سمت خود بکشاند و در این راستا باید سرمایه‌گذاری را به سمت ورزش بکشانیم تا این سرمایه‌گذاری در مباحثی که به نفع ملی و مردم است صرف شوند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه مشکلات سرمایه‌گذاری ما از نبود کارخانجات بزرگ منشا می‌گیرد افزود: با توجه به اینکه کارخانجات کوچک در استان خودشان دیگر مشکلات و موانع کاری هستند و کارخانجات بزرگی در استان زنجان نداریم، مشکلات سرمایه‌گذاری پیش می‌آید و در این راستا آ‌ن‌ها نمی‌توانند اسپانسر خوبی برای تیم‌ها باشند.

اسماعیلی گفت: باید فضای مورد نیاز سرمایه‌گذاری را مهیا کنیم، چرا که زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نداریم و در این راستا باید فضا به گونه‌ای آماده شود که بخش خصوصی وارد عمل شده و ضمن کسب سود خود به این بخش از فعالیت‌های ورزشی نیز سودرسانی شود و در این راستا برای حل اشتغال و افزایش درآمد سرانه تلاش شود چون استان زنجان بر خلاف اینکه به استان تهران نزدیک است، دارای درآمد بسیار کم و هزینه‌های بسیار زیاد است و در این راستا کمک‌ها باید به صورت اتحاد و تعامل همه دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.

همچنین محسن علیمردانی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: ورزش استان زنجان نسبت به ورزش استان‌های دیگر رتبه قابل قبولی دارد.

محسن علیمردانی افزود: باید توجه داشته باشیم در کنار موفقیت‌ها نباید از ضعف‌های موجود در هر قسمت چشم‌پوشی کنیم و دچار روزمرگی نشویم چرا که استان با توجه پتانسیل‌های موجود و با توجه به استعدادهای موجود در ورزش‌های انفرادی باید به بخش ورزش‌های گروهی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد و باید در جهت بهبود وضعیت این تیم‌ها سیاست‌گذاری‌های مناسبی در جهت بهبود این مشکلات در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم مدیران و روسا الگو بودن آن‌ها برای جوانان است، یادآور شد: جامعه اسلامی کنونی نیاز بسیاری در امر الگوپذیری دارد، چرا که هنوز نتوانستیم به سمتی حرکت کنیم که حداقل خودمان از خود راضی باشیم و باید توجه داشت که هنوز از 33 سال بعد از انقلاب آزمون و خطاهای زیادی کرده‌ایم و برای رفع این موانع باید همه باهم متحد باشیم.