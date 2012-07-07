دکتر افشار مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نظام ارجاع در مناطق شهری که به تازگی آغاز شده ازجمله بزرگترین خدماتی است که همه بیمه های پایه در سال جاری آن را ارائه می کنند.
وی ادامه داد: در این طرح هزینه درصد بیشتری از خدمات را بیمه پرداخت می کند و بیمه شده با کمترین هزینه درمان می شود.
مدیر کل بیمه خدمات درمانی فارس تصریح کرد: در طرح نظام ارجاع در مناطق شهری ویزیت وداروی نوشته شده توسط پزشک خانواده رایگان است، 90 درصد هزینه ویزیت پزشکان متخصص را بیمه پرداخت می کند ومتخصصانی که بیمار را می پذیرند پاداش ارجاع دریافت می کنند.
مظاهری یادآورشد: طرح نظام ارجاع در مناطق شهری تاکنون در 40 کشور دنیا اجرا شده وباعث ارتقای سلامت در جوامع اجرا کننده طرح شده است.
وی همچنین بیان داشت: در استان فارس 70 درصد افراد ساکن در روستاها و مناطق شهری زیر 20 هزار نفر و 30 درصد افراد ساکن در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند.
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