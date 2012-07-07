باند دوم محور توره- ملایر افتتاح شد/ افتتاح پل جدید دو آب شازند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر شنبه در مراسم افتتاح باند دوم محور توره - ملایر گفت: استان مرکزی به عنوان شاهراه جاده ای و ترانزیتی کشور مورد توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی است.

وی افزود: تردد زیاد در محورهای استان مرکزی توسعه زیر ساخت ها و تقویت ایمنی جاده ها را می طلبد که البته در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

وی با بیان اینکه که برای رسیدن به این مهم طرح ها و پروژه های مهمی در دست اقدام است، اظهار داشت: بزرگراه توره - ملایر، دلیجان - خمین، الیگودرز، تقاطع های غیرهم سطح بین جاده ای، باند دوم بزرگراه قم ، اراک و 168کیلومتر راه روستایی از طرح های راهسازی در دست اقدام در استان مرکزی است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی در این مراسم گفت: دو بانده شدن محور توره- ملایر به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور اصلی کشوربسیار ضروری بود.

وی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال از اوایل سال 87 آغاز شد .

وی با بیان اینکه طول باند دوم این محور، 10 کیلومتر است، اظهار داشت: برای ساخت و آماده سازی این راه در مجموع 41 هزار و 304 تن آسفالت ریزی انجام و 145 عدد تابلو و علایم ایمنی نصب شده است.

خرمی تاکید کرد: کاهش ترافیک جاده ای، تقویت ضریب ایمنی عبور و بالا رفتن سطح کیفیت حمل و نقل جاده ای از مزایای بهره برداری از این طرح است.

افتتاح پل جدید دو آب شازند

در ادامه سفر یکروزه وزیر راه و شهرسازی به استان مرکزی طی مراسمی پل جدید دو آب شازند توسط وزیر راه و شهرسازی در استان مرکزی به بهره برداری رسید.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص این پروژه گفت: این طرح با اعتبار 25 میلیارد ریالی اجرا شده است. خرمی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در کاهش حوادث وتسهیل عبور و مرور نقش موثری دارد، اظهار داشت: هدف از این طرح افزایش عرض عبور و ارتقای کیفیت عبور و مروربود.

وی افزود: در این طرح عرض پل از پنج و نیم متر به 11 متر افزایش یافته و 12دهانه پل در دو سمت مسیر جدید تعریض شده است که عملیات اجرای آن بیش از دو سال به طول انجامیده است.