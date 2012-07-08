محسن روحانی در گفتگو با مهر درباره جزئیات صدور کارت‌های هوشمند سوخت با هزینه 10 هزار تومانی، گفت: بر اساس مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها، از ششم تیر ماه سالجاری برای صدور کارت هوشمند سوخت خودروهای نو شماره، متقاضیان باید هزینه 10 هزار تومانی را به اداره پست پرداخت کنند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه تا پیش از صدور مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها وجی برای صدور کارت هوشمند سوخت خودروهای نو شماره گرفته نمی شد، تصریح کرد: اما با صدور این مصوبه دولتی، از اواسط تیر ماه متقاضیان برای دریافت کارت هوشمند سوخت خودروهای صفر کیلومتر باید مبلغ 10 هزار تومان پرداخت کنند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه این هزینه مشمول صدور کارت هوسمند سوخت المثنی خودروها هم خواهد شد، اظهار داشت: در پشت پاکت پست، رسید 10 هزار تومان درج شده و تحویل این مبلغ توسط پست قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه تا پیش از این ابلاغیه توسط ستاد هدفمندی یارانه ها، صدو کارت هوشمند سوخت برای خودروهای نو شماره رایگان بوده است، بیان کرد: مصوبه جدید ستاد هدفمندی اوایل تیر ماه سالجاری به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به طور رسمی ابلاغ شده است.

روحانی همچنین در خصوص توزیع و عرضه نسل جدید کارتهای هوشمند سوخت به خودروها، تبیین کرد: پیش بینی می ود توزیع این کارتهای جدید از دو ماه آینده اغاز شود.

به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در صورت نهایی شدن طرح عرضه نسل جدید کارتهای هوشمند سوختف این موضوع به طور گسترده اطلاع رسانی می‌شود.

وی در مورد صدور برخی از کارتهای سوخت خودروهای سواری در قالب کارت سوخت موتورسیکلت، اعلام کرد: با وجود آنکه از نظر ظاهری کارت هوشمند سوخت موتورسیکلت و خودرو سواری با یکدیگر تفاوت دارند اما در نوع سهمیه این دو نوع کارت برنامه ریزی جداگانه ای انجام شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اعمال تغییرات نرم افزاری بر روی کارتهای موتورسیکلت صادر شده برای خودروهای سواری، خاطر نشان کرد: اما در "چیپس" این کارتها سهمیه خودروهای سواری واریز می‌شود.

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به انجام آخرین مراحل طراحی کارت هوشمند انرژی، از آغاز تعویض کارت‌های هوشمند قدیمی با کارتهای نسل جدید هوشمند سوخت خودروها خبر داده بود.

به گزارش مهر، در حال حاضر برای بیش از 17 میلیون و 716 هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت کارت هوشمند سوخت صادر شده است ضمن آنکه همزمان با ورود به پنجمین سال اجرای نظام سهمیه بندی بنزین هم تغییرات جدیدی در سامانه هوشمند سوخت کشور اعمال شده است.

در شرایط فعلی ضریب امنیتی و فنی کارتهای هوشمند سوخت نسبت به پنج سال گذشته ارتقای قابل توجه‌ای یافته است، به طوریکه قابلیت و کارآیی چند منظوره کارت‌های سوخت هم به میزان چشمگیری افزایش یافته است.