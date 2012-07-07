به گزارش خبرگزاری مهر، درجلسه امروز شنبه مجمع تشخیص قرار بود طبق روال عادی، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی اجتماعی نظام پیگیری شود، ولی به علت اهمیت و فوریت شرایط موجود، بررسی مسائل فشار‌های اقتصادی تقدم یافت و با حضور رئیس جمهور به همراه وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ نفت و صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، مباحث اقتصادی و تدابیر دولت برای فایق آمدن بر مسائل اقتصادی و خنثی کردن آثار فشارهای اقتصادی اعمال شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و وزرای مربوط، جداگانه، گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور و تدابیر و تمهیدات به عمل آمده برای مقابله با تهدیدات، فشارهای اقتصادی و جنگ تبلیغاتی و روانی اقتصادی که دشمنان علیه ایران ترویج می‌کنند و ایجاد تعادل و توازن در بازار و رفع مشکلات ارائه شد.

سپس رئیس و اعضای مجمع با تشکر از حضور وزیران اقتصادی دولت در جلسه و توضیحات ارائه شده و اقدامات به عمل آمده، دیدگاه‌ها و نظرهای خود را برای بهبود امور و اقدامات مؤثرتر و کارآمدتر برای مواجهه با مسائل اقتصادی بیان کردند و سؤالاتی مطرح شد که رئیس جمهور و وزرای همراه به آنها پاسخ دادند و از دقت نظر و دیدگاه‌های مفید اعضای مجمع تقدیر و تشکر کردند.

با توجه به طولانی شدن مباحث اقتصادی در جلسه امروز مجمع، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی اجتماعی نظام از دستور این جلسه خارج و مقرر شد این بحث در جلسه آینده مجمع بررسی شود.