آمریکا 13 تیر ماه بالاخره پس از هفت ماه فشار و تهدید به قطع کمکهای مالی به پاکستان با هدف وادار کردن این کشور برای بازگشایی مسیر ناتو، پیش شرط های پاکستان را پذیرفت و رسما عذرخواهی کرد که این اقدام مقامات غربی را به واکنش وا داشت و حتی برخی از آنها را ذوق زده کرد.

وزیر خارجه آمریکا گفت: بار دیگر می گویم که به خاطر وقوع تراژدی در پاکستان و صدمات وارده به ارتش در نوامبر گذشته متاسفم.

مسیر تدارکاتی ناتو در اقدامی تلافی جویانه برای حمله نیروهای ناتو به یکی از پایگاههای مرزی پاکستان و کشته شدن 24 پاکستانی مسدود شده بود و با عذرخواهی رسمی آمریکا باز شد.

عذرخواهی رسمی، توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین در شمال غرب پاکستان و افزایش نرخ کامیون های عبوری ناتو از جمله شروط این کشور برای آمریکا بود، اما ایالات متحده در این مدت تنها با فشار و تهدید به قطع کمکهای مالی تلاش کرد تا پاکستان را وادار به بازگشایی این مسیر کند.

در پی عذرخواهی وزیر خارجه آمریکا از پاکستان به خاطر حمله نیروهای ناتو به یکی از پایگاههای مرزی پاکستان، مسیر امدادرسانی نیروهای ناتو باز شد.

طالبان نیز بلافاصله پس از انتشار این خبر با تهدید درباره حمله به کاروان تدارکاتی ناتو اعلام کرد: به هیچ کس اجازه نمی دهیم که از خاک پاکستان برای انتقال تدارکاتی که علیه مردم افغانستان کاربرد دارد، استفاده کند.

از روز چهارشنبه تا جمعه رهبران احزاب سیاسی دولت پاکستان در اعتراض به این تصمیم که آن را ننگی برای کشورشان می دانند، دست به برگزاری تظاهرات گسترده زدند.

مردم پاکستان با برگزاری تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف از دولتمردان خود خواستند تا از تصمیم برای بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو عقب نشینی کند.

شینهوا در همین رابطه می نویسد: گروههای اسلامی در پاکستان روز گذشته تظاهراتی را در چندین شهر این کشور در اعتراض به تصمیم دولت برای بازگشایی مسیر زمینی امداد رسانی به نیروهای ناتو به افغانستان برگزار کردند.

این تظاهرات با سازماندهی شورای دفاع پاکستان که مجوعه ای از احزاب مختلف سیاسی و مذهبی است، برگزار شد.

مردم شهر کویته در جنوب غرب این کشور تصویر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پرچم این کشور و ناتو را به آتش کشیدند. همچنین جوانان پاکستانی کفش به سوی تصویر اوباما پرتاب کردند.

به نوشته روزنامه تریبون، جماعت الدعوه و سایر گروهها با برگزاری تظاهراتی در شهر کراچی خشم خود را از تصمیم دولت پاکستان اعلام کردند.

"محمد حسین مهانتی" رهبر حزب جماعت اسلامی در یک سخنرانی در جمع معترضان اعلام کرد تصمیم دولت برای بازشگایی مسیر ناتو طبق خواست مردم نیست.

وی افزود: آمریکا بزرگترین تهدید برای امنیت منطقه به ویژه افغانستان است، زیرا این کشور را که آرام بوده به میدان جنگ تبدیل کرده است.

معترضان در بخشهای مختلف ایالت سند پلاکارد و پرچمهایی را حمل کردند که روی آن شعارهای ضد آمریکایی نوشته شده بود.

مردم خمشگین پاکستان همچنین با برگزاری تظاهرات در شهر لاهور پایتخت پنجاب اقدام دولت را در بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو محکوم کردند.

رهبران جماعت اسلامی در جمع معترضان اعلام کرد: آمریکا حتی از دولت پاکستان به خاطر حمله نوامبر گذشته عذرخواهی نکرد و "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه ایالات متحده تنها به گفتن واژه "متاسفم" بسنده کرد و دولتمردان پاکستانی آن را قبول کردند.

به گفته این رهبران سیاسی، دولت به قطعنامه پارلمان که خواستار توقف حملات موشکی و افزایش نرخ کامیونهای عبوری ناتو شده بود، توجهی نکرد.

همچنین تظاهرات گسترده در دیگر شهرهای پاکستان از جمله حیدرآباد، مولتان، فیصل آباد، راوالپندی، پیشاور، مردان، بانو، درا اسماعیل خان و دیر برگزار شد.

رهبران این تظاهرات ضمن محکوم کردن تصمیم دولت پاکستان اعلام کردند بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو باعث می شود تا پاکستان درگیر جنگ افغانستان شود.

معترضان پاکستانی همچنین از برگزاری تظاهرات گسترده در ششم ژوئیه از لاهور به سمت اسلام آباد خبر دادند.