"سام ريمي" فيلم "كشيش" را كليد مي زند

نمايي ازفيلم " مردعنكبوتي دو" ، واپسين پروژه " سام ريمي "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين كارگردان كه فيلمهاي "مرد عنكبوتي" را در كارنامه هنريش ثبت كرده تصميم دارد كه اين فيلم را براساس فيلمنامه "كوري گودمن" كليد بزند.

اين اثرشرح حال كشيشي را روايت مي كند كه با يك كلانترجوان وكاهنه همراه مي شود وگروهي ازخون آشامهاي را كه برادرزاده اش را ربوده اند، تعقيب مي كند. همين امرباعث مي شود كه كليسا از وي رويگردان شود.

از ديگر پروژه هاي اين كا رگردان مي توان به فيلم "مرد عنكبوتي سه" اشاره كرد كه ازحضور "توبي مگواي" درنقش محوري سود مي جويد .

