به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در حاشیه افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان قزوین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: ما به موجب قانون مکلف هستیم که در مراکز استانها دفاتر نمایندگی را افتتاح کنیم برای اینکه مردم با شرایط راحت تر و بهتری بتوانند به خدمات مرتبط با دیوان عدالتی اداری دسترسی داشته باشند.



وی افزود: به مناسبت اعیاد شعبانیه موفق شدیم که برای ششمین استان در قزوین این دفتر را راه اندازی کنیم و از کسانی که در تشکیل این دفتر همکاری داشتند بویژه استانداری و ریاست کل دادگستری استان تقدیر و تشکر می کنم و امیدواریم که افتتاح این دفتر موجب دسترسی بهتر و آسانتر مردم به دیوان عدالت اداری باشد.

بررسی 110 هزار پرونده در سال گذشته

منتظری تصریح کرد: در سال گذشته 110 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت که نسبت به سال گذشته 12 تا 13 درصد افزایش ورودی را شاهد بودیم و امسال هم در سه ماهه اول نسبت به سه ماهه سال گذشته متاسفانه

میزان پرونده ها رشد داشته است.

وی گفت:‌گاهی اوقات برخی مسائل باعث افزایش ورودی شکایت ها می شود که این موضوع بدین معنا نیست که همه شکایت ها، وارد تشخیص داده شود بلکه برخی نیز رد شده و برخی هم که قرار وثیقه صادر می شود و ممکن است در گردش دیگری قرار گیرد.









میانگین زمان رسیدگی 150 روز است





وی میانگین رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت را 150 روز اعلام کرد و افزود: با راه اندازی دفاتر دیوان در استانها امیدواریم زمان رسیدگی کمتر شود لذا در این زمینه اگر مقدمات لازم در سایر استانها فراهم شود سعی می کنیم تا پایان امسال دفاتر همه استانها را راه اندازی کنیم.

منتظری بیان کرد: بیشترین شکایات از دستگاه هایی است که مراجعات مردمی دارند.

این مسئول در خصوص قانون جدید دیوان عدالت اداری هم اظهارداشت: دو مورد از قوانین مورد اشکال شورای نگهبان واقع شد و در حال حاضر در مجمع مطرح است و تا یک تا دو ماه ابلاغ خواهد شد که تغییرات سیستم رسیدگی که در حال حاضر یک مرحله ای است به دو مرحله ای تغییر خواهد یافت.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص اولویت های امسال این نهاد نیز گفت: اولویت امسال در راستای آنچه که مقام معظم رهبری تعیین کردند تعریف شده تا تعامل بهتر و بیشتری با دستگاه ها داشته باشیم و دستگاه ها هم در این راستا این سیاست را در پیش بگیرند تا در نهایت خدمت رسانی بهتری به مردم شود و شکایات کمتری از این دستگاه ها داشته باشیم.



90 قاضی دیوان عدالت در 33 شعبه

منتظری یادآورشد: قضاوت در دیوان بسیار سخت و طاقت فرساست و قضات با حداقل 15 سال سابقه میتوانند در این دیوان کار کنند و برای تسریع در کار با دو شیفته کردن فعالیتها روند رسیدگی تسریع شده است.

وی افزود: 90 قاضی در 33 شعبه فعالیت می کنند که هم در شعب باید رسیدگی کنند و هم در هیئت عمومی و هر روز صبح و بعدازظهر با حضور در شعبه و کمیسیون های تخصصی به عنوان اعضای کمیسیون تخصصی فعالیت می کنند و کار آنها دو برابر قضات دیگر است.

این مسئول بیان کرد: اگر دستگاههای اجرایی از مشاوران حقوقی توانمند استفاده کنند و به استعلام دیوان سریعتر پاسخ دهند

می توان امیدوار بود که زمان رسیدگی به پرونده ها به دو تا سه ماه کاهش یابد.

حصار دین نجات بخش کشور است

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: از آنجا که نظام کشور ما دینی و اسلامی است اگر بتوانیم در دژ دین قرا بگیریم هرگز شکست نخواهیم خورد ودر مقابل هر توطئه ای پیروز میدان خواهیم بود.

وی افزود: امروز توطئه های فرهنگی، اقتصادی، تحریم ها علیه نظام اسلامی برای شکست دادن نظام است اما اگر مردم و دولت در چارچوب دین حرکت کنند و از تهمت، افترا، غیبت، دروغ نسبت به همدیگر، تضعیف یکدیگر دوری کنند می توان موفق شد و مسیر انقلاب را تداوم بخشید.

منتظری یادآور شد: آنچه که امروز رهبری به عنوان یک دین شناس و عارف به ولایت ترسیم می کنند حجت است و اگر

در تبعیت از رهبری کوتاهی کنیم پاسخگوی خون شهدا نخواهیم بود و آسیب می بینیم.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهارداشت: مسئولیت ها و پست ها برای خدمت صادقانه به مردم است و هم رهبری و هم مردم از ما انتظار دارند در مسیر دین حرکت کنیم و از راه حق منحرف نشویم.