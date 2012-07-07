۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

بیرانوند مطرح کرد:

361 واحد تولیدی لرستان نیازمند نقدینگی هستند/ اجرای 31 طرح صنایع تبدیلی

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان گفت: 361 واحد تولیدی لرستان نیازمند نقدینگی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر شنبه در همایش ملی صنعت و معدن در تالار دکتر زرین کوب شهرستان بروجرد اظهار داشت: نقش نیروی انسانی به عنوان محور تولید برکسی پوشیده نیست و اگر بخواهیم به افق چشم انداز برسیم باید شاخصهای کلان را مد نظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: علی رغم وجود مشکلات زیاد در بخش صنعت و معدن ما ظرفیتهای مناسبی هم داریم به طوریکه امروز در حوزه دارو 50 درصد حجم تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصادی ما باید بنگاه محور باشیم و به مزیت های اصلی استان توجه داشته باشیم، ادامه داد: در این راستا باید در این زمینه ارتباطات اثر گذار و اثر بخشی داشته باشیم.

بیرانوند بیان داشت: تنها راه خروج از وضعیت فعلی و رفع بیکاری در استان که یکی از دغدغه های مردم و مسئولان است سرمایه گذاری بوده که با ایجاد زیر ساختها و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران به وجود خواهد آمد.

وی اظهار داشت: هماهنگی بین تولید و تجارت از اهداف ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی و ارتقاء کیفیت و تولید صادرات بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در ادامه سخنان خود بیان داشت: تاکنون از 361 واحد تولیدی در سطح استان نیاز سنجی به عمل آمده است که به منابع مالی احتیاج دارند.

بیرانوند بیان داشت: در این راستا امروز 37 درصد از منابع بانکها به حوزه صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده و این توزیع منابع هدفمند شده است.

وی افزود: ما امسال 31 طرح را در قالب صنایع تبدیلی در مراحل اجرا داریم که 119 میلیارد تومان به آنها اختصاص داده شده و 36 میلیارد تومان هم به سرمایه در گردش واحدهای مرتبط به حوزه های کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

وی تصریح کرد: همچنین مبلغ 1600 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در قالب صندوق توسعه ملی در سال 91 در سطح استان خواهیم داشت.

