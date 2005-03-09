رهبر حزب شاس ، شارون را نفرين كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رسانه هاي گروهي اسراييل اعلام كردند كه "خاخام عوفاديا يوسف" رهبر روحاني حزب شاش (حزب مذهبي تندرويهوديان) آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي را به دليل ارائه طرح يكجانبه تخليه نوار غزه مورد لعن و نفرين خود قرار داد .

اين خاخام عضو دانشكده تحقيقات تلموذ در قدس اشغالي همچنين گفت : شارون مردي سنگ دل و شرور است كه چنين طرحهايي (طرح تخليه نوارغزه) را ارائه مي دهد پس خدا او را به سزاي عملش كه مرگ است ،برساند.



وي افزود: شارون اسراييليها را مورد اذيت و آزار قرار مي دهد.

خاخام يوسف اين اظهارات را پس از نشست خود با خاخام هاي شوراي شهركهاي يهودي نشين دريهودا و سامره (دركرانه باختري) وغزه به عنوان بزرگترين رهبران موسسات شهرك نشين عنوان كرد.

اين رهبر روحاني حزب شاس افزود: شارون با رافت و مهرباني با شهرك نشينان فقيري كه خواهان اجراي رفراندوم طرح تخليه نوارغزه هستند برخورد نمي كند و هنوز اكثر اسراييليها نمي فهمند كه چرا بايد به نفع طرح يكجانبه شارون راي بدهند. چرا يهوديان بايد طرد شوند وعربها جاي آنها را بگيرند.

حزب شاس دركنيست (پارلمان ) رژيم اسراييل 11 نماينده دارد و شارون بدون تلاش حمايت از ائتلاف يكپارچه دولتي خود را بدست آورد درنتيجه اين امرموجب تصويب طرح بودجه سال 2005 خواهد شد .

درصورتي كه طرح بودجه اسراييل تا پيش از 31 مارس راي نياورد كابينه شارون درمعرض سقوط قرار خواهد كرد و ظرف 90 روزبايد انتخابات زود هنگام برگزار شود.