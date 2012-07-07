دو آزادکار به فینال رسیدند/ شانس کسب برنز در وزن 46 کیلوگرم

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن 42 کیلوگرم خیراله قهرمانی در دیدار نخست خود کشتی گیری از هند را شکست داد و در دور دوم نیز از سد کشتیگیر ازبکستانی گذشت. وی در مرحله نیمه نهایی با پیروزی مقابل نماینده کشور میزبان به دیدار فینال راه یافت، تا عصر امروز شنبه در دیدار فینال به مصاف کشتیگیر ژاپنی برود.
در وزن 46 کیلوگرم امین خدابخش پس از شکست کشتیگیران کره شمالی و سریلانکا در دورهای اول و دوم در دور سوم مقابل کشتیگیر قزاقستانی شکست خورد و به دیدار ردهبندی راه یافت.
همچنین علی محمدزاده در وزن 50 کیلوگرم نیز در نخستین مبارزهاش کشتیگیر ترکمنستانی را مغلوب کرد و در دور دوم کشتیگیر مغولی را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدزاده در این مرحله نیز از سد کشتیگیر کره شمالی گذشت تا عصر امروز در دیدار فینال به مصاف کشتیگیری از قرقیزستان برود.
رقابتهای هفت وزن دوم این مسابقات فردا یکشنبه برگزار میشود.
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