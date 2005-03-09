حزب الله بار ديگر پيروز شد

پيروزي اول حزب الله در سال 2000 زماني تحقق يافت كه اين حزب پس از18 سال مبارزه عليه ارتش تجاوزگر رژيم صهيونيستي موفق شد اين ارتش را از جنوب لبنان اخراج كند .



اين پيروزي درخشان در واقع نخستين پيروزي اعراب در طول 56 سالي است كه از عمر رژيم اسرائيل مي گذرد .



در جريان فرار خفت بار ارتش اسرائيل از جنوب لبنان جهان شاهد بود كه نيروهاي اشغالگر اسرائيل براي اولين باربدون نصب پرچم اين رژيم خاك يك كشور عربي را ترك مي كنند.



از آن زمان بود كه حزب الله لبنان به عنوان يك سازمان تاثير گذار منطقه اي توانست نقش مهمي در فرايند تحولات سياسي لبنان ، منطقه وجهان ايفا كند.



قدرت هاي منطقه اي وفرا منطقه اي از آن پس درجريان بررسي تحولات لبنان نتوانستند حزب الله را از فرايندهاي معادلات داخلي وخارجي دور سازند زيرا جايگاه والاي سياسي، اجتماعي ونظامي اين حزب در جامعه لبنان هر روز مستحكم تر مي شود.



در طول يك سال گذشته امريكا و رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي غربي بدون توجه به قدرت خارق العاده حزب الله طرح انزواي سياسي وخلع سلاح اين حزب را از طريق ايجاد فشار سياسي وتبليغاتي بر سوريه تهيه كردند.



تصويب قطعنامه 1559 شوراي امنيت كه سوريه را به خروج بدون قيد وشرط از لبنان ملزم مي كند،در چارچوب اين طرح قرار دارد.



تلاش ديگر امريكا واسرائيل اين است تا الگوي اوكراين و گرجستان را از طريق تقويت نيروهاي مخالف حضور سوريه در لبنان اجرا كنند.



ترور دردناك و مشكوك رفيق حريري نخست وزير سابق فضاي جامعه لبنان را بيش از پيش متشنج ساخت وموجب شد تا قدرت هاي خارجي فشارهاي سياسي ورواني وتبليغاتي خود را بر سوريه براي خارج كردن نيروهاي خود از لبنان تشديد كنند.

بسيج چند هزارنفري نيروهاي مخالف لبنان وسرانجام استعفاي حكومت عمر كرامي جزئي از توطئه هايي است كه امريكا ، اسرائيل و غرب براي هدف قرار دادن حزب الله وشكستن خط جبهه ضد صهيونيستي تهران ، دمشق بيروت قرار دارد.



اين توطئه هاي سازمان يافته با بسيج عمومي نيروهاي طرفدار حزب الله در ميدان رياض الصلح بيروت خنثي شد زيرا جهان در برابر قدرت سياسي ونظامي حزب الله غافلگير شد.



هيچ يك از قدرت هاي غربي وحتي اسرائيل تصور نمي كردند كه حزب الله از چنان پايگاهي در لبنان بر خورداراست كه بتواند در مدت بسيار كوتاهي بيش از يك ميليون و 600 هزار نفراز اقشار مختلف ملت لبنان را درشهر بيروت فرا بخواند.



اين حركت سياسي پيام خاص خود را دارد ونشان مي دهد كه حزب الله قادر است تا تمام معادلات سياسي داخلي ومنطقه اي و بين المللي را به سود لبنان دگرگون سازد.



تظاهرات ديروز بيروت كه طبق برآورد خبرگزاري هاي خارجي بيش از يك سوم كل جمعيت لبنان درآن شركت داشتند يك پيام تاريخي است كه بايد جرج بوش وژاك شيراك روساي جمهوري آمريكا و فرانسه را به تجديد نظر در مواضع خود نسبت به لبنان وادار سازد.



لبنان كنوني ديگر لبنان دهه 80 قرن گذشته نيست كه فرانسه وامريكا بتوانند در چارچوب منافع خود سرنوشت آن را رقم بزنند.



سرنوشت لبنان اكنون توسط فرزندان لبنان تعيين مي شود زيرا آنان در طول سالهاي اخير توانستند با ابزارهاي جنگي ساده ولي با ايماني عميق به وطن ومذهب خود، بزرگترين ارتش هاي جهان يعني ارتش رژيم صهيونيستي را شكست دهند.



در آن زمان كشورهاي اندكي بودند كه از مبارزات حزب الله پشتيباني مي كردند اما نه سازمان ملل ونه آمريكا و نه غرب كوچكترين واكنشي نسبت به جنايات ارتش رژيم صهيونيستي عليه ملت لبنان از خود نشان ندادند.



پيام ديروز حزب الله به سران توطئه گر كاخ هاي سفيد واليزه شفاف وروشن است ومفهوم آن اين است كه لبنان كشور مستقلي است وملت رشيد آن قادر است اختلافات داخلي خود را به دور از دخالت بيگانگان حل وفصل كند.



ديروز بدون شك حزب الله يك پيروزي سياسي جديدي را براي خود و لبنان رقم زد ونشان داد كه فضاي اين كشور براي مانورهاي سياسي قدرت هاي خارجي مناسب نيست و نيروهاي ملي لبنان اعم از مسلمان ومسيحي ودرزي و شيعه عليرغم اختلاف در ديدگاه هاي سياسي ، درمورد مسائل كلان ملي وحدت نظر دارند.