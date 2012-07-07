مراسم وزن کشی آزادکاران اوزان دوم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قرعه کشی انجام شده در وزن 54 کیلوگرم مرتضی قیاسی در دور نخست به مصاف کشتی‌گیر قزاقستانی می‌رود و در وزن 58 کیلوگرم نیز سمیر یاوری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف کشتی‌گیر قزاقستانی خواهد رفت.

بر این اساس در وزن 63 کیلوگرم نیز حسین روزبه در دور نخست برابر کشتی‌گیری از عراق قرار می‌گیرد و پژمان فضل‌اله تبار هم در وزن 69 کیلوگرم با حریفی از تاجیکستان روبه‌رو می‌شود.

همچنین در وزن 76 کیلوگرم علی موجرلو در دور اول به مصاف کشتی‌گیر قزاقستانی خواهد رفت و در وزن 85 کیلوگرم نیز حسین شهبازی در مبارزه نخست خود به مصاف کشتی‌گیری از هند می‌رود. در وزن 100 کیلوگرم نیز علی اصغر اکبری در دور اول با کشتی‌گیر ازبکستانی دیدار خواهد داشت.

مسابقات هفت وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا از ساعت 13 فردا (یکشنبه) به وقت قرقیزستان برگزار می‌شود.