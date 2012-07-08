به گزارش خبرگزاری مهر، پروتئینی موسوم به EP67 می‌تواند سیستم داخلی ایمنی بدن را تنها در عرض دو ساعت پس از ورود به بدن فعال سازد.

پیش از مشخص شدن نتایج این تحقیق، EP67 به عنوان ماده محرک ایمنی به واکسن‌ها افزوده می‌شد.

جوی فیلیپ، پزشک سرپرست این پژوهش در مرکز پزشکی دانشگاه نبراسکا می‌گوید ویروس آنفولانزا بسیار متغیر و شیطان است و می‌تواند خودش را از سیستم ایمنی بدن پنهان سازد، تا حدی که ممکن است چندین روز طول بکشد تا بیماری علائم خودش را نشان دهد. تحقیقات ما نشان می‌دهد پس از ورود این پروتئین به بدن، سیستم ایمنی در عرض 24 ساعت خواهد توانست به ویروس آنفولانزا واکنش نشان داده و با آن مبارزه کند.

وی افزود ما واکنش این پروتئین را در مبارزه با سرماخوردگی بررسی کردیم اما احتمال می‌رود این پروتئین بر بیماری‌های دستگاه تنفسی و بیماری‌های قارچی نیز اثر مساعدی داشته باشد.

فیلیپ همچنین اضافه کرد در صورت بروز بیماری‌های همه گیر چون SARS یا H1N1 تا زمانی که پاتوژن آن شناسایی نشده می‌توان از این پروتئین استفاده کرد.

به گزارش مدیکال اکسپرس، این تحقیق هم اکنون بر روی موش‌ها انجام شده است. موش‌هایی که تحت درمان با این پروتئین نبوده اند با 20 درصد کاهش وزن مواجه شده‌اند. این در حالی است که موش‌های تحت درمان هیچ کاهش وزنی ازخود نشان نداده‌اند.

از آنجا که پروتئین EP67 در حیوانات و پرندگان نیز وجود دارد، نتایج این تحقیق از اهمیت به سزایی برخوردار است.