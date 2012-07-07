9 پروژه بروجرد در فهرست پروژه های مهر ماندگار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین ظهر شنبه در همایش ملی صنعت و معدن در تالار دکتر زرین کوب شهرستان بروجرد اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم که رفاه بیشتر و بهتری را در جامعه ایجاد کنیم و در این راستا باید برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امروز ما در استان لرستان عقب ماندگی های تاریخی داریم که بخشی از آن به حوزه صنعت برمی گردد، افزود: وظیفه مدیریت استانی این است که با استفاده از تجربیات گذشته مسیر توسعه را تسهیل کرده و سرعت بیشتری به آن ببخشد.

معین تصریح کرد: ما با داشتن 1600 واحد صنعتی در استان نباید وضعیتمان اینگونه باشد که هست پس مشخص است که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود.

فرماندار ویژه بروجرد افزود: دولت برای رفع محرومیتها پای کار آمده و شاهد تزریق 3 هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار به پروژه های مهر ماندگار در استان هستیم تا تمام پروژه های نیمه تمام استان به پایان برسد.

وی گفت: تعداد 9 پروژه در بروجرد نیز در قالب طرح مهر ماندگار مطرح و مصوب شده است.

رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان بروجرد نیز در این مراسم اظهار داشت: تعداد 482 واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان بروجرد وجود دارد که 95 واحد آن به طور 100 درصد و 200 واحد به صورت نیمه فعال و مابقی راکد هستند.

مرادی افزود: یکی از مزیتهای ادغام وزارت صنایع و بازرگانی این است که در بحث صادرات راهکارها مشخص شده است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش ما این است که در این راستا حوزه تجارت را در قالب بازرگانی خارجی فعال کنیم، عنوان کرد: برای فراهم ساختن زیرساختها در شهرستان تلاش گروهی نیاز است.