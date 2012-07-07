تسریع در ساخت بزرگراه اهر - تبریز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، در قسمتی از این طومار که خطاب به دکتر احمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران امضاء و نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر ارسال شده آمده است: اهالی و خانواده محترم شهدا و ایثارگران شهرستان اهر که در طول 8 سال دفاع مقدس 1200 شهید و بیش از سه هزار نفر ایثارگران و جانبازان به استحضار عالی می رساند جاده اهر- تبریز که محل تردد خودروهای پنج شهرستان آذربایجان شرقی و استان اردبیل و کشورهای همجوار آذربایجان و ارمنستان است روزانه بیش از سه هزار خودرو ازاین جاده عبور می کنند که در روزهای آخر هفته این رقم به بیش از 6 هزار افزایش می یابد و علاوه از اینها به جهت وجود معادن مس و سایر معادن روزانه دهها تریلی و دستگاههای سنگین تردد می نمایند.

در ادامه این نامه می خوانیم به همین جهت به جای اینکه این جاده محل تردد و رفاه مردم شریف منطقه ارسباران(شهرهای اهر- کلیبر- هریس- ورزقان و خداآفرین) و سایر مناطق باشد. به قتل گاهی برای اهالی این شهرها تبدیل شده است و براساس آمار پلیس راه استان و اداره کل راه و شهرسازی و پزشک قانونی اولین جاده حادثه خیز استان آذربایجان شرقی است که طی یک سال گذشته بالغ بر یکصد نفر جان باخته اند و در سه ماه گذشته نیز بیش از 30 نفر جان خود را از دست داده و خانواده ها را بی سرپرست و عزادار کرده اند و دراین جاده براساس آمارهای اعلامی همه روزه شاهد تصادفات ناگوار دراین جاده هستیم.

همچنین در این نامه نوشنه شده است با این اوصاف مسیر طولی، کم عرض بودن، ترافیک جاده ای، وجود پیچ های خطرناک، وجود شیب های تند و مشکلات عدیده ای برای شهروندان منطقه بوجود آورده است.

در سالهای گذشته به منظور تسهیل در عبور و مرور این محور و جلوگیری از تصادفات طرح بزرگراه اهر-تبریز از سال 85 آغاز شد، ولی متأسفانه با گذشت 6 سال آغاز عملیات اجرایی تنها کمتر از ده کیلومتر اجرا شده است اگر روند اجرایی طرح به این شکل ادامه یابد اتمام پروژه بیست سال طول خواهد کشید.

اهالی در این نامه نوشته اند مردم اهر منطقه ارسباران سالهاست به منظور رفع مشکل این جاده به استانداری و فرمانداری مراجعه کرده ولی متأسفانه این مراجعات نتیجه ای در بر نداشته و این محور همچنان قربانی می گیرد و دراین راستا مردم ولایتمدار منطقه چشم امید خود را به دولت عدالت محور جناب آقای دکتر احمدی نژاد دوخته اند تا این مشکل اساسی منطقه که یکی از موانع مهم توسعه صنعت و گردشگری شهرستان می باشد با دست پرتوان آن رئیس جمهور مرتفع گردد.