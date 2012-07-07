بهره برداری از نخستین گاوداری شیری صنعتی خوزستان

محمد مشکور زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این گاوداری پنج هزار راسی با دو هزار و 500 راس مولد راه اندازی شده است که در مرحله اول با 500 راس گاوشیری شروع به کار کرد.

مشکورزاده افزود: برای راه اندازی این گاوداری صنعتی، 150میلیارد ریال برای تاسیسات زیربنایی و 68 میلیارد ریال برای خرید گاوهای شیری هزینه شده است.



وی گفت: ‌این واحد گاوداری، سالانه توان تولید 9 میلیون و 125 هزار لیتر شیرخام و 22 هزار و 500 کیلوگرم گوشت قرمز را دارد که پس از راه اندازی مراحل تکمیلی می تواند 29 میلیون و 200 هزار لیتر شیرخام و 85 هزار کیلوگرم گوشت قرمز در سال تولید کند.



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خوزستان افزود: میزان اشتغال زایی این واحد گاوداری پس از تکمیل به 112 نفر خواهد رسید.





