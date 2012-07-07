یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن مهر در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی نیکزاد ظهر شنبه در افتتاح باند دوم توره – ملایر گفت: آماده سازی این واحدهای مسکن مهر از جمله اصلاح زیرساختها، تامین نقشه و زمین و مصالح کار سهل و راحتی نبوده اما به دست مسئولین انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه باور عمومی بر این است که این دولت بر ساخت مسکن مهر مصمم است، تصریح کرد: باور عمومی این است که پس از این دولت دیگر کسی برای مردم مسکن نخواهد ساخت که نشان می دهد این دولت از شعار فراتر رفته و به مرحله عمل رسیده است.

نیکزاد با بیان اینکه در استان تهران دو میلیون و 400 هزار واحد مسکونی وجود دارد و شهرداری در سال گذشته تنها 230 هزار پروانه ساخت صادر کرده است افزود: امسال 100 هزار واحد مسکونی در پرند، 13 هزار در پردیس و شش هزار در شهرک اندیشه به مردم واگذار می شود.

وی با بیان اینکه در استان مرکزی 84 هزار واحد مسکون مهر در شهر و روستا در حال ساخت است، افزود: از ابتدای تاریخ استان مرکزی تا سال 1375 طبق سرشماری 101 هزار واحد مسکونی در استان وجود داشت که در طول هفت سال گذشته 84 هزار واحد مسکونی در استان در حال ساخت است که این آمارها نشانگر جهش ساخت مسکن در استان محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه در استان مرکزی به تمام واجدین شرایط مکسن مهر تعلق می گیرد خاطرنشانکرد: امسال افتتاح بزرگراه توره- ملایر، دلیجان- الگودرز- خمین، تقاطع غیرهمسطح بسیج، راه آهن تهران- همدان، خط دوم قم- اراک در دستور کار است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین 168 کیلومتر راه روستایی و شروع عملیات اجرایی شهر جدید امیرکبیر از دیگر برنامه های این استان محسوب می شود.