دستاورد کارفرمایان از اجلاس جهانی کار/ توزیع پسته، زعفران و خاویار ایرانی در ژنو!

سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر در خصوص دستاوردهای امسال کارفرمایان از یکصد و یکمین اجلاس جهانی کار که اخیرا در شهر ژنو کشور سوئیس برگزار شد، گفت: متاسفانه ما نتوانستیم چندان دستاوردی از شرکت در یک اجلاس بین المللی داشته باشیم.

نماینده کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: توزیع خاویار، پسته و زعفران ایرانی بین شرکت کنندگان اجلاس جهانی کار در شان کارفرمایان ایرانی نیست و ما نمی توانیم از این طریق خواسته های صنفی خود را در دنیا دنبال کنیم.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران تصریح کرد: اساسا اینگونه به دنبال منافع کارفرمایان رفتن در نشست‌های خارجی، هیچگونه منافعی را برای جامعه کارفرمایی کشور به همراه نخواهد داشت.

وی ادامه داد: متاسفانه به جای ارائه تحلیل، کارشناسی و مطالب اساسی که امروز جامعه کارفرمایی با آن مواجه است، ما به توزیع بار سوغات ایرانی در ژنو پرداختیم.

درواری همچنین در مورد مطرح شدن برخی مباحث مانند تدوین نقشه راه کارآفرینی توسط کارفرمایان و طرح آن در شورای عالی اشتغال، با رد این موارد، گفت: چنین مباحثی در هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان مطرح نیست.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور، دنبال کردن اینگونه مباحث در زمانی که کارفرمایان با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هستند را بعید دانست و افزود: با این حال انتقاداتی از عملکردها در این حوزه وجود دارد.