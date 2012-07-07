به گزارش خبرگزاری مهر، 4 ورزشکار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی هاکی سالنی بانوان کشور دعوت شدند.

الهه تیموری، زهرا علیشاهی، زینب صابری و مریم ذاکرین پور 4 بانوی دعوت شده از این استان به دومین مرحله اردوی تیم ملی هاکی سالنی بانوان کشور هستند.

این اردو از تاریخ 20 تا 28 تیرماه سال جاری در شهرستان قائم شهر به منظور آماده سازی و انتخابی تیم ملی جهت اعزام به سومین دوره مسابقات جام ملت های آسیا که در آبان ماه سال جاری انجام خواهد شد، برگزارمی شود.

برگزاری رقابت های جودو انتخابی نوجوانان و جوانان دختر خراسان رضوی

مسابقات جودو انتخابی دختران خراسان رضوی در رده های سنی نوجوانان و جوانان در محل سالن جودو مجموعه ورزشی شهید چمران مشهد برگزار شد.

این مسابقات با حضور 40 جودوکار در قالب تیم های صالحین، آفتاب، آستان قدس رضوی، چمران الف و ب از مشهد و تیم های شهرستان های چناران، فریمان و گلبهار برگزار شد و نفرات برتر به منظور تشکیل تیم منتخب خراسان رضوی مشخص شدند.

جودوکاران برتر رده سنی نوجوانان این رقابت ها در قالب تیم خراسان رضوی به هفتمین دوره رقابت های قهرمانی کشور و جودوکاران برتر رده سنی جوانان نیز به یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

مسابقات کشتی آزاد نونهالان خراسان رضوی برگزار شد

مسابقات کشتی آزاد نونهالان خراسان رضوی به میزبانی شهرستان تربت جام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر این مسابقات 14 تا 16 تیرماه سال جاری با حضور 153 کشتی گیر در قالب 23 تیم از شهرستان های مختلف استان در 10 وزن برگزار شد و در مجموع با انجام تعداد 168 کشتی در بخش تیمی، شهرستان قوچان مقام اول را بدست آورد، شهرستان تربت جام دوم شد و مشهد به مقام سومی این دوره از رقابت ها دست یافت.

در وزن 85 کیلوگرم، سجاد موسوی از شهرستان قوچان به مقام اولی دست یافت، سجاد حق شناس از شهرستان فریمان دوم شد و محمد گلمکانی از مشهد Bو شایان حدادی از تربت جام Aبه طور مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

12 چوخه‌کار برتر مسابقات کشتی باچوخه چناران معرفی شدند

شانزدهمین دوره مسابقات کشتی باچوخه چناران با معرفی 12 ورزشکار برتر اوزان چهارگانه پایان یافت.

100 چوخه کار از شهرستان‌های مختلف استان‌های خراسان رضوی و شمالی در گود شهدای چناران با یکدیگر رقابت کردند.

در وزن 70 کیلوگرم اسماعیل صفت گل از سرخس، مهدی حاتمی و ابوذر پیشقدم هر ۲ از چناران به ترتیب اول تا سوم شدند.در وزن 80 کیلوگرم حامد قادری، هادی قدیمی و مجتبی زمانی به ترتیب از چناران، اسفراین و قوچان عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در وزن 90 کیلوگرم نیز هادی احدی از چناران رتبه اول، مهدی نصیری از مشهد رتبه دوم و ایمان حاتمی نیز از چناران رتبه سوم را به‌دست آوردند.

خراسان رضوی میزبان تیم ملی بدمینتون دانش آموزی کشور

رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی از میزبانی استان از تیم ملی بدمینتون دانش آموزی کشور خبر داد.

رسول اکبری اظهار کرد: این هیئت طی دو روز در محل سالن اختصاصی شهید فخار مشهد میزبان تیم ملی بدمینتون دانش آموزی کشور است.

وی افزود: تیم ملی بدمینتون دانش آموزی کشور به منظور حضور در مسابقات بدمینتون آسیایی 2012 کشور هنگ کنگ، در حال برگزاری اردوی آمادگی و تمرینی در مشهد زیرنظر صادق کرباسی مربی تیم ملی بدمینتون دانش آموزی کشور می باشد.

برگزاری مسابقات وزنه برداری انتخابی نوجوانان خراسان رضوی

مسابقات وزنه برداری انتخابی نوجوانان خراسان رضوی طی دو روز گذشته در شهرستان کاشمر برگزار شد.

این مسابقات با حضور 20 ورزشکار از شهرستان های سبزوار، کاشمر، فریمان، مشهد، تربت جام، تربت حیدریه و تیم گشتاسب مشهد برگزار شد.

اعضای تیم منتخب خراسان رضوی بعد از این مسابقات را در وزن 50 کیلوگرم، محمد حمیدی و احمد کاهانی ، در وزن 56 کیلوگرم حامد یوسفی، در وزن 62 کیلوگرم رضا قلیچیان هر 4 نفر از شهرستان قوچان، در وزن 69 کیلوگرم سعید نرگسی از شهر کهنه، 77 کیلوگرم امیرحسن واحدی از فریمان، 85 کیلوگرم شهریار بهنام از مشهد و 94+ کیلوگرم سیدمحمدعلی موسوی از تربت حیدریه تشکیل خواهند داد.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی خراسان رضوی برگزار شد

مسابقات وزنه برداری قهرمانی خراسان رضوی 15 و 16 تیرماه سال جاری در کاشمر برگزار شد.

این مسابقات در رده سنی بزرگسالان با حضور 42 وزنه بردار از شهرستان های تربت حیدریه، تربت جام، کاشمر، مشهد، فریمان و باشگاه گشتاسب مشهد در 8 وزن برگزار شد.

در پایان این رقابت ها تیم فریمان با کسب 17.45 امتیاز مقام اول را بدست آورد، تیم مشهد با کسب 17.28 امتیاز دوم شد و کاشمر با 14.07 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.