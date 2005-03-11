كنگره مكاتب‏، سبك ها و شيوه هاي موسيقي و آواز تعزيه در ايران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اين كنگره در روزهاي شانزدهم تا بيست و يكم فروردين ماه سال آينده از سوي سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران در سالن آمفي تئاتر فرهنگسراي قانون و فرهنگسراي ابن سينا به اجرا در مي آيد.

جهانگير نصر اشرفي مدير كنگره و مسئول تحقيقات اين همايش اهداف اين كنگره را تبيين مكاتب، سبك ها و شيوه هاي مختلف و متفاوت موسيقايي در تعزيه نواحي ايران عنوان كرد و گفت: در اين كنگره علاوه بر شركت بيش از 130 نفر از تعزيه خوانان و هنرمندان ممتاز موسيقي نواحي ايران كه نمونه هاي فاخر و متنوعي از اصيل ترين آوازهاي مربوط به تعزيه را ارائه مي كنند، نزديك به بيست تن از شاخص ترين موسيقيدانان و تعزيه به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

مدير اين كنگره تاكيد كرد: با توجه به اينكه موسيقي يكي از اركان اصلي تعزيه خواني هاي ايران است ولي از دوران مشروطه تا كنون توجه درخور و سازمان يافته اي به اين بخش از ساختاراصلي و اساسي تعزيه نشده است.

اشرفي افزود: اصلي ترين هدف برپايي اين كنگره معطوف به وجه موسيقايي تعزيه بوده و ديگر جنبه هاي هنري تعزيه چندان مورد توجه نيست.

اين پژوهشگر موسيقي و محقق تاريخ فرهنگ در رابطه با روند پژوهشي ، نحوه طراحي و چگونگي اجراي كنگره و اعضاي هيات علمي گفت: اين كنگره بر مبناي حدود يك دهه پژوهش هاي ميداني من و دستيارانم پيرامون موسيقي تعزيه در نواحي مختلف ايران صورت پذيرفت. اين پژوهش ها به صورت سازمان يافته و نظام مند انواع موسيقي دخيل در تعزيه نواحي اعم از موسيقي رديفي ، موسيقي بومي نواحي و انواع موسيقي آئيني و مذهبي را مد نظر قرار داده كه بخشي از تحقيقات فوق به صورت آثار صوتي و مكتوب انتشار يافته و ديگر بخش هاي آن نيز در حال تدوين است. برخي از آثار در زمان برپايي جشنواره منتشر مي شوند و برخي ديگر نيز متعاقبا منتشر خواهند شد.

وي در مورد نتايج اين كنگره گفت: اين كنگره قادر است تا تنها نمونه هاي اندكي از حجم وسيع نغمات و الحان قديمي تعزيه را ارائه كند كه همراه با نشست هاي تخصصي پيرامون موسيقي تعزيه خواهد بود.

اشرفي افزود: اين كنگره متشكل از اعضا ستاد هيات علمي شامل آقايان حاتم عسگري، ايرج نعيمايي، دكتر ناصر بخت، حميدرضا اردلان، هوشنگ جاويد، داوود فتحعلي بيگي، بهمن كاظمي و خانم دكتر نجم، لاله تقيان و اينجانب بوده و مديريت كنگره همواره از مشاوره شاخص ترين موسيقي دانان كشور همچون استاد مجيد كياني و داريوش صفوت سود جسته است.

اشرفي درباره ايجاد غرفه هاي عكاسي، فيلم و سازشناسي تعزيه و نيز نقاشي هاي مربوط به تعزيه اعلام كرد: اين نمايشگاه هاي كوچك به عنوان بخشي از دستاوردهاي پژوهش هاي ميداني من و همكارانم محسوب مي شود.