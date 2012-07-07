۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۱

در پی شکایت میراث فرهنگی؛

دستور تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه تاریخی توس صادر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: در پی شکایت میراث فرهنگی استان دستور تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه تاریخی توس از سوی دادگاه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رجایی خراسانی گفت: در پی احداث بنایی 3 طبقه در عرصه اثر تاریخی آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی این اداره کل شکایت نامه ای را از مالک بنا تنظیم و به دادگاه تسلیم کرد.

وی اظهار داشت: به دنبال اعلام این شکایت، تحقیقاتی از سوی دادگستری صورت گرفت که درنهایت منجر به صدور حکم تخریب بنا از سوی دادگاه شد.

رجایی بیان کرد: به موجب این حکم که در دادگاه بدوی صادر شد مالک علاوه بر رفع آثار تخلف به تحمل 3ماه و یک روز حبس نیز محکوم شد.

رجایی خراسانی یادآور شد: نگهبانی از حریم تاریخی از وظایف ذاتی میراث فرهنگی است که با حساسیت تمام و در چهار چوب اختیارات قانونی از سوی این اداره کل پی گیری می شود.

کد مطلب 1644151

