دستور تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه تاریخی توس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رجایی خراسانی گفت: در پی احداث بنایی 3 طبقه در عرصه اثر تاریخی آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی این اداره کل شکایت نامه ای را از مالک بنا تنظیم و به دادگاه تسلیم کرد.

وی اظهار داشت: به دنبال اعلام این شکایت، تحقیقاتی از سوی دادگستری صورت گرفت که درنهایت منجر به صدور حکم تخریب بنا از سوی دادگاه شد.

رجایی بیان کرد: به موجب این حکم که در دادگاه بدوی صادر شد مالک علاوه بر رفع آثار تخلف به تحمل 3ماه و یک روز حبس نیز محکوم شد.

رجایی خراسانی یادآور شد: نگهبانی از حریم تاریخی از وظایف ذاتی میراث فرهنگی است که با حساسیت تمام و در چهار چوب اختیارات قانونی از سوی این اداره کل پی گیری می شود.