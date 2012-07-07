۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

شهرام دبیری :

هدف شورا و شهرداری توسعه زیربنایی تبریز است

تبریز- خبرگزاری مهر : عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: هدف و عزم جدی شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز طی سال‌های گذشته توسعه و پیشرفت متوازن تبریز در تمامی ابعاد بوده و مدیریت شهری به اهداف خود در این بخش دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرام دبیری پیش از ظهر امروز شنبه که در آئین بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی شهرک آناخاتون سخن می‌گفت با تأکید بر عزم جدی مدیریت شهری برای تحقق اهداف توسعه تبریز در افق تبریز 1404 افزود: گام‌های اولیه و آغازین برای رسیدن به این چشم‌انداز از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز برداشته شده و در حال حاضر به جرأت می‌توان گفت ، تبریز یکی از آبادترین و توسعه یافته‌ترین شهرهای کشور به شمار می‌رود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با مثبت ارزیابی‌کردن خدمات و اقدامات شهرداری تبریز طی  سال‌های اخیر گفت: شهرداری تبریز در دور جدید افتتاح ها و بهره برداری های عمرانی خود و در راستای سیاست های شورای شهر ، پروژه های جدیدی را آماده بهره برداری کرده که این امر نشان دهنده تلاش مجموعه مدیریت شهری برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان و تسریع روند توسعه تبریز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه در سال های گذشته از شهرداری به عنوان سازمان خدماتی یاد می شد، تاکید کرد: خوشبختانه در سایه تلاش های شهرداری تبریز در سال های گذشته این سازمان مردمی را به یک نهاد اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده است.

دبیری همچنین با اشاره به اینکه عملکرد مجموعه شهرداری تبریز در خدمت رسانی به مردم قابل تقدیر است گفت: این حجم از خدمات‌رسانی از سوی شهرداری تبریز طی سال‌های گذشته نسبت به دوره‌های قبل از آن کم نظیر بوده و همه شهروندان قدردان عملکرد شهرداری هستند.

 دبیری تاکید کرد: شورای سوم شهر تبریز از آغاز فعالیت همواره توجه خاصی به انجام کارهای علمی و کارشناسی داشته و مدیریت برنامه‌محور را در دستور کار خود قرار داده است که نمونه بارز آن تدوین و اجرای موفق برنامه پنج ساله تبریز 90 بود که با موفقیت اجرا شد.

وی در پایان سخنان خود افزود: استقرار مدیریت برنامه محور در رأس هرم مدیریتی شهرداری و نیز تلاش شبانه روزی مدیران و پرسنل شهرداری برای تحقق اهداف توسعه باعث شده است که ما امروز شاهد تحولات و تغییرات گسترده ای در حوزه مدیریت شهری تبریز باشیم و نام تبریز به عنوان شهری پیشگام در کشور مطرح شود.

