کمک دو میلیارد تومانی نیکزاد برای افتتاح تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج اراک

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی نیکزاد ظهر شنبه در جریان بازدید از این پروژه افزود: این پروژه 90درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 76 درصد اعتبارات آن تامین شده است که با تامین کامل منابع مالی آن انتظار می رود در هفته دولت به بهره برداری برسد.

وی طول این تقاطع را 37 متر و عرض آن را 17 متر عنوان کرد و اظهارداشت: در حین تکمیل این طرح، روشنایی، آسفالت و کناره های آن نیز ساخته می شود.

نیکزاد مبلغ قرارداد ساخت این پروژه را چهار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه در اسفندماه سال 88 شروع شده است که باید در 24 ماه به اتمام می رسید.

