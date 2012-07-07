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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۵

کمک دو میلیارد تومانی نیکزاد برای افتتاح تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج اراک

کمک دو میلیارد تومانی نیکزاد برای افتتاح تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج اراک

اراک - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی از اعطای کمک دو میلیارد تومانی به تقاطع غیرهمسطح بسیج اراک خبر داد و گفت: با این هزینه این تقاطع در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی نیکزاد ظهر شنبه در جریان بازدید از این پروژه افزود: این پروژه 90درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 76 درصد اعتبارات آن تامین شده است که با تامین کامل منابع مالی آن انتظار می رود در هفته دولت به بهره برداری برسد.

وی طول این تقاطع را 37 متر و عرض آن را 17 متر عنوان کرد و اظهارداشت: در حین تکمیل این طرح، روشنایی، آسفالت و کناره های آن نیز ساخته می شود.

نیکزاد مبلغ قرارداد ساخت این پروژه را چهار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه در اسفندماه سال 88 شروع شده است که باید در 24 ماه به اتمام می رسید.
 

کد مطلب 1644160

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