به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد بیست و چهارمین دوره مسابقات ورزشی دختران دانش آموز متوسطه سراسر کشور در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر ورزش را یکی از شاخصه های مهم بررسی میزان پیشرفت و توسعه کشورها دانست و گفت: همه ملت ها برای سربلندی و بالا بردن نام کشورشان از ورزش به بهترین شکل استفاده می کنند.

رحیم زمانی با اشاره به آثار ورزش در حوزه اجتماعی، نشاط و شادابی را از نتایج آن دانست و افزود: در جامعه ای که نشاط و شادابی نباشد نقطه مقابل آن یعنی کسالت رشد خواهد گرفت که در نتایج منفی را به دنبال دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با بیان اینکه ما انسانها مکلف به انجام تکالیف الهی هستیم، حفظ نشاط و تندرستی لازم برای عبادت و بندگی را از مهمترین وظایف بشری معرفی کرد و افزود:وظیفه اصلی انسانها بندگی خداوند است و باید نشاط و سلامتی لازم برای این بندگی را برای همیشه حفظ کنیم.

زمانی در ادامه ضمن خیر مقدم به دانش آموزان و کادر فنی تیم های شرکت کننده در این مسابقه، اولویت اخلاق و دوستی بر مسابقه را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مهمترین نتیجه این مسابقات باید افزایش دوستی ها و پررنگ تر شدن اخلاق و صمیمیت باشد.

مدرسه بستری مناسب برای ترویج فرهنگ ورزش است

رییس فدراسیون ورزش های دانش آموزی نیز مدرسه را بستری مناسب برای ترویج فرهنگ ورزش دانست و اظهار امیدواری کرد که تا از فرصت به دست آمده بهترین بهره برداری در این زمینه صورت پذیرد.

فرشید ارمیان همچنین ضمن تقدیر از آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به خاطر اجرای دقیق و کسترده طرح های ملی ورزش دانش آموزی تقدیر کرد و برگزیده شدن پی در پی این اداره کل در حوزه ورزش دانش آموزی را نشانه ای برای همت و تلاش این مجموعه برای توسعه و رشد ورزش توصیف کرد.

وی ورزشکاران را پیشقراولان اخلاق و ادب دانست و از دانش آموزان حاضر در این دوره از مسابقات خواست تا این خصیصه مهم را دوباره به منصه ظهور برسانند.

حضور 1750 ورزشکار در این دوره از مسابقات

دبیر کل مسابقات نیز در حاشیه مراسم افتتاحیه تعداد شرکت کنندگان در این مسابقات را یک هزار و 750 ورزشکار و نزدیک به 300 نفر کادر فنی و سرپرستان تیم اعلام کرد و افزود: این تعداد ورزشکار از 31 استان کشور و تیم شهرستان های استان تهران در هفت رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

حمیدرضا صائبی با بیان اینکه همه امکانات و تجهیزات لازم برای این مسابقات در سطح استانداردهای ملی تهیه شده است، از تلاش های صورت گرفته برای یک میزبانی خوب خبر داد و گفت: از یک ماه پیش ستاد اجرایی مسابقات کار خود را آغاز کرده است و تلاش همه عوامل برگزاری مسابقات در این بوده است تا کاروان های ورزشی استان های کشور عزیزمان با خاطره خوبی استان تهران را ترک کنند.