به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی فخریان قبل از ظهر شنبه در سیزدهمین اردوی دانش‌آموزان عشایر کشور در اردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابور، اظهار داشت: انقلاب امام زمان(عج) شکست خورده نیست ولی ترویج فرهنگ مهدوی وظیفه همگانی عاشقان آن حضرت است.

وی با اشاره به شهدای دانش‌آموز افزود: شهیدان برنامه خودسازی دقیقی برای خود تعریف کرده بودند که پذیرفته الهی شوند.

وی افزود: برخلاف آنکه گفته می‌شود هجمه فرهنگی دشمن بیشتر در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، مشهد و شیراز و غیره است؛ تهاجم فرهنگی در مرزهای کشور بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه گروه‌ها و فرقه‌های انحرافی مختلف در مرزها فعال هستند، اظهار داشت: دانش‌آموزان عشایر مرزنشین حتما از برنامه‌های معرفی آموزش و پرورش استفاده کنند.

وی گفت: دشمن با فیلم‌های مستهجن، کتاب‌ها و تقویت فرقه‌های انحرافی قصد منحرف کردن جوانان کشور را دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه اردوها، یک فرصت مناسب برای خودسازی است، اضافه کرد: دانش‌آموزان عشایر مراقب تهدیدات گروه‌های انحرافی باشند و در شناخت این گروه‌ها و معرفی انحرافات آنان به دیگران تلاش کنند.

فخریان گفت: تولید علم امروز در مرزهای کشور نیز در حال اتفاق اشت.

وی با اشاره به توجه ویژه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به مناطق محروم گفت: شعار سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را می‌توان در عشایر کشور مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: عشایر منشأ تولید و خدمات مختلف در مرزهای کشور شده‌اند.