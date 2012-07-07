به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی نیکزاد ظهر روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون 95 هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته در کشور وجود دارد که از این میزان 41 هزار کیلومتر در زمان دولت نهم و دهم ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و 580 کیلومتر راه آهن در شش نقطه کشور در دستور کار داریم اظهار داشت: امسال 670 کیلومتر خطوط راه آهن امسال به راه آهن متصل می شود.



وزیر مسکن و شهرسازی اصلاح یک هزار نقطه حادثه خیز کشور را از برنامه های مهم این وزارتخانه دانست و افزود: حذف این نقاط در کاهش تصادفات و ارتقای ضریب ایمنی راههای کشور حیاتی است.



