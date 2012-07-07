به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی ظهر شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان همدان افزود: باید ضمن تامین زیرساخته ها به دو بخش بخش کشاورزی و صنعت و معدن نگاه ویژه داشت.

وی با بیان اینکه تقویت بخش صنعت و معدن باید با توان مضاعفی دنبال شود، گفت: باید طبق برنامه‌های تعریف شده در راستای توسعه استان همدان گام برداشت.

فامیل‌کریمی با تاکید بر ارتباط دستگاها با سازمان‌های بالادستی، افزود: این امر در ارزیابی مدیران دستگاه‌های مختلف مورد توجه قرار می گیرد.

سرپرست استانداری همدان تاکید کرد: مدیران دستگاهها باید از بودجه های در نظر گرفته شده به نحو احسنت استفاده کرده و توان و پتانسیلهای خود را افزایش دهند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ دلیلی برای روزمرگی در استان همدان وجود ندارد، گفت: تمام مدیران باید با برنامه ریزی دقیق و مشخص امور را به پیش ببرند.

وی با تأکید بر تلاش در خصوص تکمیل پروژه‌های در دست اقدام استان همدان گفت: باید از تمام ظرفیت های استان برای توسعه آن استفاده کرد.

فامیل کریمی به ساماندهی گلزار شهدا اشاره و عنوان کرد: ساماندهی برخی قسمتهای گلزار شهدا در استان همدان نیمه کاره باقی مانده که باید هرچه سریعتر این مزار ها ساماندهی شده و برای نگهداری از این مزارها بودجه مشخص اختصاص یابد.

فامیل کریمی با بیان اینکه تنها آرامستانی که زیر مجموعه اوقاف فعالیت می کند، آرامستان شهر همدان است، گفت: با همکاری مجموعه شهرداری باید برای نگهداری آن تلاش کنند.