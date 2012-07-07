به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در جلسه شورای اداری استان قزوین که ظهر شنبه با حضور حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور در استانداری برگزار شد اظهار داشت: حال که عرصه خدمتگزاری به مردم در استان بخوبی فراهم شده همه باید با تلاش شبانه روزی و کمترین هزینه و کوتاهترین زمان به مردم خدمت کنیم.

وی افزود: کشور در شرایط حساسی به سر می برد و بعد از تحریم ها اوضاع فرق کرده لذا مدیران باید با درک شرایط جدید برنامه ریزی و حرکت کنند و با پیش بینی درست از آینده به گونه ای حرکت کنند تا در سرنوشت آینده استان و کشور تاثیرگذار باشند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تحریم ها یک تهدید است اما می توانیم از آن به عنوان یک فرصت برای رفع وابستگی خود به نفت و اتکا به تولید و سرمایه انسانی و تغییر در نظام بودجه ریزی کشور استفاده کنیم.

محمدی بیان کرد: دشمنان تلاش کردند تا با تحریم و فشارهای اقتصادی، قیمت نفت را به 65 دلار برسانند اما با چند اقدام اساسی دولت و مجلس در خصوص بستن تنگه هرمز این توطئه عملیاتی نشد و قیمت نفت تا 100 دلار افزایش یافت.

این نماینده مجلس گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید از تمرکز بر درآمدهای دولت فاصله بگیرند و دستگاههای مالیاتی ضمن برنامه ریزی اصولی به گونه ای گام بردارند تا اتکا به مالیات برای اداره کشور بیشتر شود.

دستگاههای اجرایی گزارش های فصلی ارائه کنند

محمدی یادآورشد: مدیران دستگاههای اجرایی باید موظف شوند تا هر فصل گزارشی از کارهای انجام شده را به استانداری و نمایندگان ارائه کنند تا رصد شود چقدر به سمت جلو حرکت کرده ایم.

وی تصریح کرد: آینده روشنی داریم و نقطه امید ما زیاد است به شرط آن که با تدبیر از این شرایط عبور کینم و با منطق و فکر و اندیشه و برنامه ریزی اصولی مشکلات را کمتر کنیم.