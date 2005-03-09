سياست دانشكده فني در جهت افزايش دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي است // شعبه دانشكده فني دانشگاه تهران در كيش تاسيس مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، نيلي محمود آبادي افزود : 701 نفر در مقطع كارشناسي، 279 نفر در مقطع كارشناسي اشد و 16 نفر در مقطع دكتري در سال جاري از دانشكده فني دانشگاه تهران فارغ التحصيل مي شوند. بنابراين در مجموع شاهد دانش آموختگي 996 دانشجو هستيم.

وي افزود : در سال 81 و 82 رشد نسبي فارغ التحصيلان در مقطع كارشناسي بوده است اما در سال اخير سياست دانشگاه تغيير يافت و اين رشد در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا حاصل شد. سياست دانشكده فني در جهت افزايش دانشجويان تحصيلات تكميلي است. به همين جهت امروز شاهد رشد 100 درصدي دانشجويان دكتري اين دانشكده هستيم.

رئيس دانشكده فني دانشگاه تهران تصريح كرد : دانشكده فني دانشگاه تهران براي توسعه علوم جديد همچون بيوتكنولوژي، ICT، محيط زيست، خودرو، زلزله و نانوتكنولوژي موفق به دريافت 6/35 ميليون دلار از بانك توسعه اسلامي شده است.

وي به برخي از افتخارات و برنامه هاي دانشكده فني دانشگاه تهران اشاره كرد و افزود : آغاز به كار توربوماشين دانشكده فني با موافقت وزارت نيرو، افتتاح مرحله اول آزمايشگاه انستيتو نفت، احداث پل ارتباطي ساختمان اصلي با ساختمان هيدروليك، افتتاح بوفه و سلف سرويس اساتيد و ... از افتخارات اين اقدامات و برنامه هاي جديد اين دانشكده است.

رئيس دانشكده فني دانشگاه تهران يادآور شد : طرح توسعه پرديس دو و توسعه گروه مهندسي مهندسي كامپيوتر و طرح توسعه پرديس سه در زمينه آموزش هاي تخصصي و كاربردي از ديگر برنامه هاي اين دانشكده است.

وي در پايان از ايجاد شعبه دانشكده فني دانشگاه تهران در كيش خبر داد و افزود : تاسيس شعبه دانشگاه تهران در كيش با موافقت رئيس جمهوري مواجه شده و زميني به اين منظور به دانشگاه واگذار شده است. در اين زمينه سرمايه اي بالغ بر 5 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.