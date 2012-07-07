به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدر نوری ظهر شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان همدان افزود: متاسفانه تنها سه میلیارد و 300 میلیون تومان برای این مجموعه در اختیار استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه رقم اختصاص یافته به حوزه های علمیه استان همدان در مجلس مصوب شده، گفت: این رقم قابل تغییر نیست.

معاون برنامه‌ریزی استانداری همدان با اشاره به فصل حوزه‌های علمیه استان همدان گفت: مجموع تعهد استان همدان در این زمینه 16 میلیارد تومان بود اما مجلس حدود 30 درصد آن را تصویب کرد.

یک میلیارد تومان برای هیئت‌های ورزشی در نظر گرفته شد

نوری در ادامه عنوان کرد: در بودجه امسال مبلغ یک میلیارد تومان برای هیئت‌های ورزشی و یک میلیارد تومان نیز به عنوان کمک هزینه هیئت‌های مذهبی استان همدان از محل ردیف‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده دولت اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه هشت درصد اعتبارات استانی همدان برای طرح‌های هادی و یک درصد نیز برای طرح‌های بسیج اختصاص یافته است.

نوری با تاکید بر اینکه بودجه باید بر اساس منطق توزیع شود، گفت: در سالجاری مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای بخش صنعت 9 میلیارد و 265 میلیون تومان بوده که هشت میلیارد از آن برای شهرکهای صنعتی و یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای صنایع دستی در نظر گرفته شده است.

سرمایه گذاری در همدان مشکل زیر ساخت ندارد

وی با بیان اینکه اعتبار مصوب شده برای فراهم کردن زیرساختهای شهرک های صنعتی مشخص بوده و باید قانون اجرا شود، گفت: سرمایه گذاری در همدان مشکل زیر ساخت ندارد و مشکل همدان فرهنگ سازی برای جذب سرمایه دار است.

معاون برنامه ریزی استانداری همدان با بیان اینکه همدان در شهرکهای صنعتی عقب مانده و تنها نیم درصد سهم کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: همدان برای پیشرفت در این زمینه به فرهنگ نیاز دارد.

نوری اضافه کرد: در سالجاری احداث 9 شهرک صنعتی مصوب شده که برای عملی کردن این شهرک ها باید تسهیلات بانکی افزایش یابد.

نوری ادامه داد: در سال جاری سه هزار میلیارد تومان در زمینه گازرسانی به شهرک‌های صنعتی و روستاهای استان همدان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه استان همدان در ساماندهی گلزار شهدا وضعیت مطلوبی دارد، گفت: ساماندهی گلزار شهدای شهرستان ملایر و نهاوند باید تکمیل شود.