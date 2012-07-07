14 معاون به عنوان معین استانهای کشور منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در احکام صادرشده مسعود موحدی قائم مقام وزیر در امور فضای کسب و کار به عنوان معین استانهای قم و مرکزی ، غلامرضا شافعی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان معین استانهای مازندران و گلستان، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی به عنوان معین استانهای خراسان رضوی و اصفهان ، فخرالله مولایی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان معین استانهای گیلان و سیستان و بلو چستان ، محسن رادمرد سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی به عنوان معین استانهای آذربایجان شرقی و تهران ، صفدر رحمت آبادی معاون هماهنگی و امور مجلس به عنوان معین استانهای کرمانشاه و همدان ، محمدتقی کره ای معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان معین استانهای یزد و اردبیل ، فریدون احمدی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان معین استانهای خوزستان وخراسان شمالی، وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی به عنوان معین استانهای فارس و کرمان ، حمید صافدل معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی به عنوان معین استانهای بوشهر و هرمزگان ، قربان دانیالی مدیر عامل بانک صنعت ومعدن به عنوان معین استانهای البرز و خراسان جنوبی ، نظام الدین برزگری رییس سازمان استاندارد اران به عنوان معین استان آذربایجان غربی ، محمد صادق مفتح قائم مقام اجرایی وزیر و معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی به عنوان معین استانهای قزوین و زنجان ، جواد تقوی معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازما حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان معین استانهای لرستان و کهکیلویه و بویر احمد تعیین کرده است.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در متن احکام صادر شده آورده است: نظر به ضرورت پیگیری و اجرای کامل برنامه های دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت استانها به موجب این حکم به عنوان معین استان تعیین شده منصوب می شوید تا با همکاری و مشارکت رییس سازمان استان و مجموعه های ذیربط در سطوح مختلف وزارتخانه و همچنین بهره گیری از ظرفیت های موجود ، نسبت به پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیات محترم دولت و ستاد تسهیل استان مربوطه از یک طرف و بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت ،معدن و تجارت و حضور فعال در مناسبتهای مختلف استان اعم از افتتاحیه طرحهای تولیدی ، برگزاری جلسه با فعالین اقتصادی و شوراهای هم خانواده و غیره و در نهاین انجام سایر ماموریتهای محوله اقدام و تمهیدات لازم را اتخاذ نموده و گزارش برنامه ها و اقدامات را به دفتر اینجانب گزارش کنید.
با صدور احکام جداگانه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، 14 نفر از معاونان ستادی این وزارتخانه به عنوان معین 27 استان کشور تعیین شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در احکام صادرشده مسعود موحدی قائم مقام وزیر در امور فضای کسب و کار به عنوان معین استانهای قم و مرکزی ، غلامرضا شافعی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان معین استانهای مازندران و گلستان، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی به عنوان معین استانهای خراسان رضوی و اصفهان ، فخرالله مولایی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان معین استانهای گیلان و سیستان و بلو چستان ، محسن رادمرد سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی به عنوان معین استانهای آذربایجان شرقی و تهران ، صفدر رحمت آبادی معاون هماهنگی و امور مجلس به عنوان معین استانهای کرمانشاه و همدان ، محمدتقی کره ای معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان معین استانهای یزد و اردبیل ، فریدون احمدی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان معین استانهای خوزستان وخراسان شمالی، وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی به عنوان معین استانهای فارس و کرمان ، حمید صافدل معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی به عنوان معین استانهای بوشهر و هرمزگان ، قربان دانیالی مدیر عامل بانک صنعت ومعدن به عنوان معین استانهای البرز و خراسان جنوبی ، نظام الدین برزگری رییس سازمان استاندارد اران به عنوان معین استان آذربایجان غربی ، محمد صادق مفتح قائم مقام اجرایی وزیر و معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی به عنوان معین استانهای قزوین و زنجان ، جواد تقوی معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازما حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان معین استانهای لرستان و کهکیلویه و بویر احمد تعیین کرده است.
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