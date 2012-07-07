14 معاون به عنوان معین استانهای کشور منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در احکام صادرشده مسعود موحدی قائم مقام وزیر در امور فضای کسب و کار به عنوان معین استانهای قم و مرکزی ، غلامرضا شافعی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان معین استانهای مازندران و گلستان، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی به عنوان معین استانهای خراسان رضوی و اصفهان ، فخرالله مولایی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان معین استانهای گیلان و سیستان و بلو چستان ، محسن رادمرد سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی به عنوان معین استانهای آذربایجان شرقی و تهران ، صفدر رحمت آبادی معاون هماهنگی و امور مجلس به عنوان معین استانهای کرمانشاه و همدان ، محمدتقی کره ای معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان معین استانهای یزد و اردبیل ، فریدون احمدی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان معین استانهای خوزستان وخراسان شمالی، وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی به عنوان معین استانهای فارس و کرمان ، حمید صافدل معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی به عنوان معین استانهای بوشهر و هرمزگان ، قربان دانیالی مدیر عامل بانک صنعت ومعدن به عنوان معین استانهای البرز و خراسان جنوبی ، نظام الدین برزگری رییس سازمان استاندارد اران به عنوان معین استان آذربایجان غربی ، محمد صادق مفتح قائم مقام اجرایی وزیر و معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی به عنوان معین استانهای قزوین و زنجان ، جواد تقوی معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازما حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان معین استانهای لرستان و کهکیلویه و بویر احمد تعیین کرده است.



وزیر صنعت، معدن وتجارت در متن احکام صادر شده آورده است: نظر به ضرورت پیگیری و اجرای کامل برنامه های دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت استانها به موجب این حکم به عنوان معین استان تعیین شده منصوب می شوید تا با همکاری و مشارکت رییس سازمان استان و مجموعه های ذیربط در سطوح مختلف وزارتخانه و همچنین بهره گیری از ظرفیت های موجود ، نسبت به پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیات محترم دولت و ستاد تسهیل استان مربوطه از یک طرف و بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت ،معدن و تجارت و حضور فعال در مناسبت‌های مختلف استان اعم از افتتاحیه طرحهای تولیدی ، برگزاری جلسه با فعالین اقتصادی و شوراهای هم خانواده و غیره و در نهاین انجام سایر ماموریت‌های محوله اقدام و تمهیدات لازم را اتخاذ نموده و گزارش برنامه ها و اقدامات را به دفتر اینجانب گزارش کنید.